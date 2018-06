Premier moet brand blussen over pushbacks Francken

Premier Charles Michel (MR) probeerde woensdag de brand onder controle te krijgen die Theo Francken (N-VA) had aangestoken met zijn pleidooi voor pushbacks. Dat is het terugsturen van bootjes met migranten.

‘België respecteert de Europese en internationale regels over asiel en migratie en zal die ook blijven respecteren.’ Dat liet premier Michel (MR) weten vanuit Den Haag, waar hij een bezoek bracht aan Europol, waarover de Belgische Catherine De Bolle de leiding heeft. De premier herhaalde wat de voorzitter van de Franstalige liberalen (MR), Olivier Chastel, ook al had gezegd.

Michel maakte duidelijk dat hij het niet eens is met de voorstellen die Francken had gedaan op een bijeenkomst van EU-ministers in Luxemburg. Francken pleitte ervoor om artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te ‘omzeilen’ en pushbacks mogelijk te maken. Artikel 3 bepaalt dat je niemand mag terugsturen naar een land waar zijn leven in gevaar is. Daarom zijn pushbacks in strijd met de Europese en de internationale rechtsregels.

Soedancrisis

De boodschap van de premier was evenzeer dat niet de N-VA, maar hij de lijnen in de regering uitzet. Het viel wel op dat hij Francken niet op de vingers tikte, zoals hij bijvoorbeeld wel had gedaan in de Soedancrisis. Michel zei dat hij van de oppositie geen lessen te krijgen had. Hij wees erop dat sp.a-voorzitter John Crombez twee jaar geleden zelf nog had gepleit voor pushbacks. ‘Ik heb soms de indruk dat de oppositie pleit voor open grenzen zonder de minste controle, wat compleet onverantwoord is. Ik heb geen lessen te krijgen van de oppositie die overal excessen ziet.’

‘Wat Francken gezegd heeft, is niet vooraf in de regering overlegd, zeker niet de omzeiling van artikel 3’, Kris Peeters Vice-premier namens CD&V

De premier moest wel duidelijk maken dat België voor een humane oplossing voor het vluchtelingenprobleem is. Daarop werd hij aangesproken door zowel zijn vicepremiers Kris Peeters (CD&V) en Alexander De Croo (Open VLD) als door de Franstalige oppositie. ‘Wat Francken gezegd heeft, is niet vooraf in de regering overlegd, zeker niet de omzeiling van artikel 3’, zei Peeters in ‘De ochtend’. ‘Francken moet het onderscheid leren te maken tussen de campagnebus van de N-VA en de Europese Raad’, vulde De Croo aan.

Kanker

In Franstalig België ging het er hard aan toe. De hoofdredacteur van Le Vif/L’Express noemde de N-VA een ‘kanker’ die tot de dood leidt. Premier Michel werd rechtstreeks geviseerd. Is het pleidooi van Francken voor pushbacks een regeringsstandpunt? Bepaalt de N-VA de lijn? Zit België bij de Europese groep van landen, zoals Italië en Hongarije, die de voor- en achterdeur volledig willen sluiten? Dat vroegen enkele Franstalige commentatoren zich af. Opnieuw werd Michel weggezet als de handpop van de N-VA, wat zijn achilleshiel is waarop de oppositie in Franstalig België blijft trappen.

Ondertussen had het kabinet-Francken al wel genuanceerd dat de staatssecretaris niet bedoelde dat artikel 3 zelf ‘omzeild’ moet worden, maar wel de brede interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eraan geeft, waardoor pushbacks niet meer mogen. Gisteren gaf Francken ook toe dat hij het woord ‘omzeilen’ beter niet had gebruikt en dat hij het beter had gehad over het ‘heroriënteren van de boten naar Tunesië’.

Rugdekking De Wever

Of hoe Francken even de deugd van de hypocrisie huldigde, nadat hij de hypocrisie in het dossier aan de kaak had gesteld. Want volgens Francken wordt artikel 3 al omzeild doordat de Europese Unie akkoorden afsluit met Turkije en dat ook met Tunesië zou moeten doen om bootvluchtelingen tegen te houden. N-VA-voorzitter Bart De Wever bood zijn goudhaantje rugdekking. ‘De logica zelve’, liet hij weten over de voorstellen van Francken om artikel 3 te omzeilen. ‘Copy-paste wat we al doen met Turkije, maar dan met Tunesië.’

Hypocrisie is de vaseline van de Wetstraat en het Schumanplein. theo francken staatssecretaris voor Asiel en Migratie

‘Hypocrisie is de vaseline van de Wetstraat. Ik denk dat hetzelfde geldt voor het Schumanplein. Dat is nog eens bewezen’, vatte Francken het nog eens samen.