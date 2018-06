Premier op Bilderbergconferentie

De Bilderberggroep verenigt de politieke, economische en financiële elite van de wereld. Ze vindt elk jaar plaats. Deze keer vindt de conferentie plaats in het Italiaanse Turijn.

Er zijn zo'n 130 mensen uitgenodigd van over de hele wereld.. Dit jaar werden drie Belgen uitgenodigd. Naast de habitués Thomas Leysen ( KBC Groep, Mediahuis, Umicore en Koning Boudewijnstichting) en premier Charles Michel (MR), is ook de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V) aanwezig. Andere belangrijke gasten zijn Michael O' Leary (Ryanair), Jens Stoltenberg (secretaris-generaal van de NAVO) en John Micklethwait (hoofdredacteur persbureau Bloomberg).

Populisme

De onderwerpen die worden besproken zijn onder andere 'populisme in Europa', artificiële intelligentie en ongelijkheid in de wereld.

De Bilderberggroep ontleent haar naam aan het Bilderberghotel in de Nederlandse gemeente Oosterbeek, waar in 1954 op initiatief van de Nederlandse prins Bernhard de eerste conferentie plaatsvond. Dat gebeurde in het naoorlogse Europa, waar het Westen het oprukkende communisme vreesde.