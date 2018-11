Premier start grote benoemingspuzzel

De plateau groter maken. Dat is de strategie van premier Charles Michel om uit de impasse rond de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) bij de Nationale Bank te geraken. CD&V houdt vast aan Vanackere als directeur bij de Nationale Bank in opvolging van Marcia De Wachter, maar de coalitiepartners vinden het niet kunnen dat op die manier geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zetelt.