Premier wil geen verhoor kabinetsmedewerkers in F-16-saga

Premier Charles Michel (MR) heeft dat in een brief aan Karolien Grosemans (N-VA), de voorzitter van de kamercommissie Defensie, laten weten.

'In principe komt minister Vandeput tekst en uitleg geven. Kabinetsleden worden niet wettelijk verondersteld zich te verantwoorden. Het gaat hier niet om een echte onderzoekscommissie, dus hun aanwezigheid is ook niet nodig', klinkt het op het kabinet van de premier.

Levensduur

De commissie-Defensie houdt woensdag een hoorzitting in het F-16-dossier. Oppositiepartij sp.a bracht vorige maand naar buiten dat de legertop voor minister Vandeput cruciale informatie zou hebben achtergehouden over een mogelijke levensduurverlenging van de F-16's. Daarop rees ook de vraag of de minister of zijn kabinet zelf geen fouten hadden gemaakt.