Prins Frank kroont Conner tot koning van de sp.a

Dat hij Frank Vandenbroucke tot een politieke comeback wist te verleiden, leidt in de sp.a tot een euforisch sfeertje rond de jonge voorzitter Conner Rousseau. Maar er zijn ook risico's verbonden aan zijn zet.

'Conner heeft ons zwaar boven ons gewicht laten spelen.' Dat is de conclusie van zowel anciens als het nieuwe jonge geweld over het parcours van Rousseau richting Vivaldi. 'Conner zette omtrent de casting alle partijen in de schaduw. Frank Vandenbroucke, die hij posteerde op Volksgezondheid en Sociale Zaken, het droomdepartement waar de hele backoffice van de partij zijn zinnen op heeft gezet.'

Het is jaren geleden, maar op het hoofdkwartier was de sfeer dolletjes, luidt het. Dat de 27-jarige politieke broekvent Rousseau dat voor elkaar wist te krijgen, heeft nu ook de laatste twijfelaars in zijn partij overtuigd. 'Frank blijft een toppoliticus, ook al is hij tien jaar weggeweest. En hij is altijd een erg vernieuwende, hervormingsgezinde politicus geweest. Dat net hij in de grootste gezondheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog mee in de politieke cockpit kruipt, kan toch niet anders dan ons een ongelooflijke boost geven', luidt het.

Kanttekening

Toch hoort ook een kleine kanttekening bij de euforie. Frank Vandenbroucke is er de man niet naar om naar andermans pijpen te dansen of zich veel aan te trekken van politieke stratego. De twijfel is of het sterker dan hemzelf blijft en Vandenbroucke weer de tent in brand steekt als de gang van zaken hem niet zint. Vandenbroucke is een pensioenspecialist waardoor de kans bestaat dat hij plots de eerste viool wil spelen als de vakminister onvoldoende vaart maakt met de Vivaldi-pensioenplannen.

Frank is tien jaar ouder en toch gelouterd door wat allemaal gebeurd is. Sp.a-bron

Saillant detail is dat de pensioenen in handen zijn van de PS, die in de paars-groene regering-Verhofstadt I ooit clashte met Vandenbroucke. Die haalde toen over het sociale parcours snoeihard uit naar PS-collega Rudy Demotte. De gemoederen liepen zo hoog op dat Vandenbroucke overgeplaatst werd naar de Vlaamse regering. Vijf jaar later volgde zelfs een politieke moord op 'Prins Frank' uit eigen rangen. 'Frank is tien jaar ouder en toch gelouterd door wat allemaal gebeurd is', klinkt het afgemeten bij de sp.a. Rousseau is van oordeel dat hij de controle zal weten te houden over het zwaargewicht in de federale regering, iets wat wijlen Steve Stevaert als voorzitter destijds nooit echt gelukt is.