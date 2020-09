Privacywaakhond pleit voor geluid bij politiebeelden

De privacywaakhond van de politie heeft een advies over het gebruik van bewakingscamera's in de politiekantoren.

Behalve camerabeelden kunnen in de politiekantoren ook geluidsopnames worden gemaakt van de contacten met de burger. Bijvoorbeeld aan de onthaalbalies kan dat zeker nuttig zijn, staat in een advies van de privacywaakhond van de politie aan de regering en de top van de politie.

De zaak-Chovanec toont aan hoe belangrijk bewakingscamera’s in de politiegebouwen kunnen zijn. Pas nadat twee weken geleden de videobeelden waren uitgelekt, werd duidelijk wat begin 2018 allemaal fout liep bij de aanpak van de Slovaakse man Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi. Geluid was er niet bij de gelekte beelden.

Net nu heeft de privacywaakhond van de politie, het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), een advies over camerabewaking bezorgd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de commissaris-generaal van de federale politie. Het advies, over het gebruik van camerabewaking bij de politie om de naleving van de arbeidsvoorwaarden te controleren, staat volledig los van de zaak-Chovanec. Toch bevat het interessante passages over het nut van bewakingscamera’s én zelfs van geluidsopnames om de interactie van de politie met de burger vast te leggen.

Erik Eenaerts, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), bevestigt dat het document dinsdagavond is bezorgd aan het kabinet. ‘Maar we hebben nog tijd nodig om het te analyseren.’

Een interactie met de burger beschouwt het Controleorgaan niet als privécommunicatie. Het personeelslid aan het onthaal spreekt en interageert op dat ogenblik namens de politie. Controleorgaan op de Politionele Informatie privacywaakhond van de politie

Opvallend is de passage in het advies waarin naast camerabeelden ook wordt gepleit om geluidsopnames te maken van de contacten met de burger, bijvoorbeeld aan het onthaal van politiecommissariaten en politieposten. De meeste politiekorpsen denken nog dat zulke geluidsopnames de privacy schenden en niet toegelaten zijn, blijkt uit een rondvraag van De Tijd. Maar het controleorgaan stelt in zijn advies dat ‘onder omstandigheden de opname van communicatie tussen een personeelslid en een burger wel toelaatbaar’ is. ‘Voor een correcte evaluatie van de uitvoering van de onthaalfunctie moet men niet alleen beelden hebben, maar ook klank/audio’, luidt het.

Het gaat zeker niet over het opnemen van gesprekken tussen politiemensen onderling op de werkvloer, waarbij geen interactie is met de burger. ‘Maar een onthaalgesprek of een interactie met de burger beschouwt het Controleorgaan niet als privécommunicatie. Het personeelslid aan het onthaal spreekt en interageert op dat ogenblik namens de politie en vertegenwoordigt ook de politie.’

Een belangrijke voorwaarde is dat de geluidsopnames niet stiekem gebeuren. ‘Transparantie is een belangrijke basisvoorwaarde. Zowel voor het personeelslid als voor de burger moet het duidelijk kenbaar zijn dat het gesprek met het personeelslid aan het onthaal kan worden opgenomen.’

Volgens het controleorgaan is al aangetoond dat bewakingscamera's in de publieke ruimtes van een commissariaat agressie, klantonvriendelijkheid en een intimiderende of lakse houding van politiemensen helpen voorkomen. Veel klachten over de politie hebben daarmee te maken en veel vastgestelde disfuncties spelen zich af in het onthaal.