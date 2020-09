Problemen bij lancering corona-app

De lancering van Coronalert, de Belgische app voor covidcontactopsporing, ging vrijdag gepaard met de nodige kinderziektes.

Coronalert wordt sinds vrijdag getest door 10.000 medewerkers van Colruyt, EY, de KU Leuven, ziekenhuizen en de ambtenarij. Vanaf 28 september zou iedereen de app moeten kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat de app nog een maand later ook gegevens kan uitwisselen met gelijkaardige apps in andere landen.

De testfase blijkt geen overbodige luxe. Meerdere gebruikers van een smartphone die draait op Android, het besturingssysteem van Google, slaagden er vrijdag niet in de app te installeren.

Volgens Karine Moykens, de voorzitster van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing (IFC), waren die problemen te wijten aan Google. Het internetbedrijf zou niet genoeg servercapaciteit hebben vrijgemaakt, waardoor de app op sommige plaatsen in ons land moeilijk te downloaden was. Tegen vrijdagavond waren de problemen al grotendeels opgelost.

Bluetooth

Coronalert houdt via bluetooth bij welke hoogrisicocontacten een gebruiker heeft gehad. Dat zijn contacten van 15 minuten of langer op minder dan twee meter afstand van een andere persoon. Die registratie houdt geen rekening met veiligheidsmaatregelen als mondmaskers, plexiglas en handhygiëne.

Uw smartphone bewaart alle anonieme codes die werden uitgestuurd door Coronalert-gebruikers met wie u in nauw contact kwam. De app vergelijkt voortdurend de codes op uw smartphone met de codes in de centrale databank en slaat alarm als er een match is. Die databank wordt beheerd door de federale overheidsinstelling Sciensano.