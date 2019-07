'Problemen voor landbouwers niet voorbij, snel maatregelen nodig'

De extreem hoge temperaturen van vorige week en de langdurige droogte tot aan het voorbije weekend veroorzaakten problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, klinkt het. Verschillende teelten droogden volledig op of leden onherstelbare schade. 'Aardappelen, mais, groenten en gras stopten met groeien en gingen versneld over tot afrijping of ontwikkelen zich niet meer verder. Fruit (appel en peer) leed zeer grote schade door zonnebrand op 25 juli.'