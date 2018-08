Procedureslag rond gevangenis dreigt 15 miljoen te kosten

De bouw van een gevangenis in Dendermonde is een even grote procedurele nachtmerrie als die van het winkelcomplex Uplace. Na tien jaar is er nog geen licht aan het einde van de tunnel.

De plannen om een gloednieuwe gevangenis in Dendermonde te bouwen zijn niet alleen verzand in een juridisch kluwen, ze dreigen de overheid ook met een serieuze financiële kater op te zadelen. Als de Raad van State de plannen opblaast, moet de regering het contract met de aannemer opzeggen. Dan moet de staat een verbrekingsvergoeding van 14,8 miljoen euro betalen.

Dat blijkt uit documenten van de Regie der Gebouwen, die De Tijd kon inkijken. De miljoenenfactuur komt dan boven op de al gemaakte kosten en verliezen. Zo betaalde de Regie der Gebouwen al zo’n 315.000 euro aan gerechtskosten.

De gevangenis heeft haar houdbaarheidsdatum al ruimschoots overschreden. Het gebouw dateert van 1863, toen er nog geen auto’s reden en Leopold I nog koning was. Niet verwonderlijk dat de Oost-Vlaamse provincieraad al in 2002 een nieuw gevangeniscomplex voorzag in zijn nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Dendermonde. In 2004 kwam de site Oud Klooster ten westen van de stad uit de bus als de meeste geschikte locatie voor een nieuwe gevangenis.

Schermvullende weergave De toekomstige gevangenis van Dendermonde.

Vier jaar later besloot de regering-Leterme de nieuwe gevangenis te bouwen. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) had een masterplan opgesteld dat mikte op vier nieuwe gevangenissen tegen 2012: Beveren, Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut (elk met 312 bedden) en Dendermonde (444 bedden). Die zouden worden gebouwd met DBFM-contracten, waarbij de privépartner instaat voor de ‘design, build, finance en maintenance’. De staat betaalt dan 25 jaar lang een beschikbaarheidsvergoeding aan de privépartner en krijgt het gebouw gratis op het einde van het contract.

Volgens de eerste plannen moest de bouw al in 2010 beginnen. Maar pas in juni 2011 sleepte een consortium rond de Nederlandse bouwgroep Koninklijke BAM het contract in de wacht, zowel voor Dendermonde als voor Beveren. De vennootschap Poort van Dendermonde, met BAM als meerderheidsaandeelhouder naast de staatsholding FPIM, kreeg nog geen maand na de ondertekening van de overeenkomst een bouwvergunning voor de gevangenis in Dendermonde.

Lijdensweg

In 2013 zouden de vier nieuwe gevangenissen openen. Die nieuwe timing werd min of meer gehaald voor de complexen in Marche (geopend in september 2013), Beveren (februari 2014) en Leuze (mei 2014). Maar Dendermonde wachtte een administratieve lijdensweg die niet onderdoet voor de procedureslag rond het winkelcomplex Uplace dat ondernemer Bart Verhaeghe al meer dan tien jaar lang in Machelen probeert te bouwen.

De procedureslag rond de nieuwe gevangenis van Dendermonde liep al voordat het contract met de aannemer was ondertekend.

Want nog voor het bouwcontract voor de gevangenis was ondertekend, waren enkele tegenstanders er in november 2009 in geslaagd de ruimtelijke uitvoeringsplannen door de Raad van State te laten vernietigen. De zone voor de gevangenis bleek ‘niet afdoende rechtszeker’ te zijn geregeld in het plan. Er volgde een nieuw plan dat nog duidelijker aangaf waarom de site Oud Klooster de meest geschikte was. De Vlaamse regering keurde dat plan in 2011 goed.

Maar vier mensen trokken opnieuw naar de Raad van State. En drie jaar later, in januari 2014, haalden ze hun slag thuis. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse regering hadden goedgekeurd, werden vernietigd. Er volgde nog een nieuw uitvoeringsplan in oktober 2015.

Maar er waren nog kapers op de kust. Het handvol mensen dat de procedure voor de Raad van State voerde, slaagde er in de zomer van 2016 ook in de stedenbouwkundige beslissing die aannemer BAM in juli 2011 voor de gevangenis van Dendermonde had gekregen, te laten vernietigen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat gebeurde vijf jaar na datum. Er kwam een nieuwe stedenbouwkundige vergunning.

En ook die werd aangevochten. Maar deze keer zonder succes. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp de bezwaren vorige zomer. En in februari van dit jaar oordeelde de Raad van State dat het laatste ruimtelijk uitvoeringsplan van 2015 niet onzorgvuldig of onredelijk was opgesteld.

Bouw start niet voor 2020

Dat neemt niet weg dat de Raad van State de debatten heropende om ook vijf andere middelen die de tegenstanders nog gebruiken te laten onderzoeken door de auditeur van de Raad van State. Het arrest daarover wordt pas tegen volgend jaar verwacht.

En zo hangt na al die jaren nog altijd een zwaard van Damocles boven de nieuwe gevangenis van Dendermonde. In het beste geval, als de Raad van State alle bezwaren verwerpt, start de bouw begin 2020, tien jaar later dan de regering-Leterme had gepland.