Procureur wordt ziekenhuisdirecteur

Thierry Freyne, de procureur des Konings van het arrondissement Halle-Vilvoorde, wordt vanaf oktober de nieuwe algemeen directeur van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.

Freyne werd eind vorige week aangesteld door de raad van bestuur van het Vilvoordse ziekenhuis. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag. Dat betekent dat hij afscheid neemt als procureur des Konings. De magistraat was de eerste procureur van het gerechtelijk arrondissement dat in 2014 werd opgericht. Voordien was hij onderzoeksrechter en magistraat bij het Brusselse parket-generaal.

De 46-jarige Freyne studeerde in 1994 af als licentiaat in de rechten en begon in 1997 zijn driejarige stage bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Van 2000 tot 2008 was hij onderzoeksrechter en voerde hij onder meer het gerechtelijk onderzoek naar de roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, die op 4 december 2007 neergeschoten werd in Lot, bij Beersel.

Het was een van zijn laatste onderzoeken. In 2008 werd Freyne substituut-procureur-generaal bij het Brusselse parket-generaal. Vanaf 2011 stond hij aan het hoofd van het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) en sinds 1 april 2014 had hij de leiding over het parket Halle-Vilvoorde.