Scherpe grappen en zwarte humor, professor mensenrechten Koen Lemmens (KU Leuven) is er doorgaans behoorlijk tolerant voor. Maar de intensiteit waarmee in de chatgroepen van Schild & Vrienden hatelijke memes circuleerden, maakt dat van humor geen sprake meer is. 'De wetgeving tegen racisme en haatspraak is bedoeld voor dit soort zaken.'