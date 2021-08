Provinciegouverneur: meer dan wat laarzen in de koffer...

Een provinciegouverneur heeft altijd een paar laarzen bij om ter plaatse te gaan bij een overstroming, luidt de boutade. Vaak wordt lacherig gedaan over de functie, maar als een gouverneur er niet in slaagt de hulpverlening te coördineren, zoals in Luik, kan het snel verkeerd lopen.

‘Mijn laarzen heb ik altijd bij. Net als veiligheidsschoenen, want bepaalde bedrijven kom je zonder niet binnen en ze zijn niet altijd in mijn maat beschikbaar.’ Clichés zijn clichés omdat ze doorgaans waar zijn, zo bevestigt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Een provinciegouverneur moet voorbereid zijn op alles en dus ook op overstromingen of onverwachte bedrijfsbezoeken. Zijn rol in het rampenplan is immers cruciaal. Beperkt de ramp zich tot één gemeente, dan is de burgemeester verantwoordelijk voor de coördinatie van het crisisbeheer. Treft de ramp meerdere gemeenten, dan ligt die taak bij de provinciegouverneur. Als meerdere provincies betrokken zijn, is de minister van Binnenlandse Zaken aan zet, maar ook dan blijft de gouverneur een belangrijke rol spelen. ‘Gaan slapen met de telefoon op stille modus of stevig alcohol drinken is dus geen goed idee, want het onverwachte kan altijd gebeuren’, zegt Berx.

Over gouverneurs wordt, net als over de provincies, vaak lacherig gedaan. De provincies zijn volgens velen een overbodige bestuurslaag, wat de gouverneur - als verpersoonlijking van de provincie - eveneens overtollig maakt.

Waarover gaat het? Over de functie van provinciegouverneur wordt vaak lacherig gedaan, maar de overstromingen in Luik maakten pijnlijk duidelijk dat hij een belangrijke rol speelt bij het coördineren van het crisisbeheer na een ramp. Als de coördinatie in het honderd loopt, heeft dat grote gevolgen. Waar loopt het fout? Gouverneurs worden politiek benoemd, vereiste competenties zijn er niet. De functie wordt geregeld gebruikt als opvangnet voor politici op hun retour, waardoor niet alle gouverneurs even bekwaam zijn. Hoe kan het beter? Een onafhankelijke selectieprocedure is een eerste optie. Vlaanderen werkte er zo één uit, maar kwam daar om politieke redenen op terug. Kandidaat-gouverneurs zouden, net als Europese commissarissen aan een kruisverhoor in het parlement kunnen worden onderworpen.

Maar de chaos rond de coördinatie van de hulpverlening na de overstromingen in de provincie Luik toont alvast het belang aan van een capabele gouverneur. Als vertegenwoordiger van de federale overheid moet hij erover waken dat alles op wieltjes loopt, maar in Luik is dat Hervé Jamar als bevoegde functionaris allesbehalve gelukt. Noch de federale overheid, noch de provincie kreeg de situatie er voldoende snel onder controle, waardoor de hulpverlening te traag op gang kwam.

De provincies én de functie van gouverneur zijn ouder dan België zelf. Of het nu de Bourgondiërs, de Oostenrijkers, de Fransen of de Nederlanders waren, ze deelden wat vandaag België is op in verschillende bestuurlijke gebieden met aan het hoofd een soort van regeringscommissaris. Na de oprichting van België werd die opdeling, waarbij de provincies het tussenniveau tussen de gemeenten en de centrale overheid vormden, behouden. De regeringscommissaris kreeg de titel van gouverneur en werd, omdat hij zich in de tijd van paard en kar niet snel doorheen de volledige provincie kon verplaatsen, bijgestaan door meerdere arrondissementscommissarissen.

Anders dan in Wallonië zit een gouverneur in Vlaanderen de deputatie voor, het dagelijks bestuur van de provincie. Volgens velen is dat een anomalie, want terwijl de deputatie wordt verkozen door de provincieraad, waarvoor om de zes jaar verkiezingen plaatsvinden, wordt de gouverneur politiek benoemd door de deelstaatregeringen. Voor het overige staat de functie los van het provinciebestuur. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië vertegenwoordigt hij de federale overheid, bijvoorbeeld als handhaver van de veiligheid en bij de coördinatie van het crisisbeheer bij rampen. Hij heeft ook een hele rits taken als vertegenwoordiger van de deelstaten, waarvoor hij onder meer het administratief toezicht op de lokale besturen uitvoert.

‘Het is een brede functie waarvoor behoorlijk wat competenties vereist zijn’, zegt Europees Parlementslid Geert Bourgeois (N-VA), voormalig Vlaams minister-president en oud-minister van Binnenlands Bestuur. ‘Je moet een crisismanager zijn om noodhulp te kunnen coördineren en tegelijk coördinerend kunnen optreden in concrete dossiers. Daarvoor moet je kunnen inspelen op politieke gevoeligheden.’

In haar eerste uren als burgemeester van Antwerpen, op oudejaarsnacht 1994, werd Leona Detiège geconfronteerd met een zware brand in het Swistel-hotel, die uiteindelijk aan 15 mensen het leven kostte. Omdat de gevolgen beperkt bleven tot de stad Antwerpen, bleef de burgemeester aan zet als coördinator. ‘Maar dat toont aan dat je op de dag dat je aan deze job begint meteen met een ramp kan worden geconfronteerd. Het crisisbeheer moet je je daarom zo snel mogelijk eigen maken en die expertise systematisch uitdiepen’, zegt Berx.

Een opleiding is er echter niet. Een gouverneur moet zijn expertise op eigen houtje verwerven. ‘Je wordt niet als expert geboren, je wordt het door te studeren, te trainen, te oefenen, veel te luisteren naar toppers en te leren uit gemaakte fouten’, stelt Berx. ‘Je kan terugvallen op rampenplannen, die voortdurend worden aangepast, en op een topteam van zes mensen, dat ik zelf heb kunnen uitbouwen. Met die provinciale crisiscel, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, komen we maandelijk samen. Dat is veel vaker dan de ene bijeenkomst per jaar waar de wet ons toe verplicht.’

Politieke benoemingen

Of iemand een goede gouverneur is, hangt dus in grote mate af van de wil van de persoon die op die stoel komt te zitten om er het beste van te maken. In een land waar politieke benoemingen schering en inslag zijn en een partijkaart vaak op competentie primeert, wordt niet altijd de competentste persoon benoemd. Hoewel een gouverneur zowel federale als regionale taken op zich neemt, zijn de deelstaten bevoegd voor diens benoeming, zij het na een advies van de federale regering. ‘In de praktijk zien we dat de functie al eens wordt gebruikt om een politicus te bedanken voor bewezen diensten of om iemand weg te promoveren. Het zou niet mogen, maar het gebeurt’, geeft Bourgeois toe.

In de praktijk zien we dat het gouverneurschap al eens wordt gebruikt om een politicus te bedanken voor bewezen diensten of om iemand weg te promoveren. Geert Bourgeois Europees Parlementslid en voormalig Vlaams minister-president

De provincie Luik is daarvan een pijnlijk voorbeeld. Bij het aantreden van de regering-Michel in 2014 duidden de Franstalige liberalen Hervé Jamar aan als minister van Begroting, maar al gauw bleek dat hij weinig kaas had gegeten van cijfers en tabellen. ‘Dit is mijn eerste begroting en ik begrijp er al veel van, maar nog niet alles’, gaf hij na zijn aantreden in een vlaag van eerlijkheid toe. Om zich van een vervelend probleem te verlossen, promoveerde premier Charles Michel (MR) hem weg naar het gouverneurschap van Luik. Sophie Wilmès (MR), die later premier werd, verving hem.

Diezelfde Jamar, die ook nog eens met zware gezondheidsproblemen kampt en onlangs nog out was omdat hij een levertransplantatie moest ondergaan, is nu de man die de hulpverlening na misschien wel de grootste natuurramp in de Belgische geschiedenis moet coördineren. Omdat hij er geen goed oog op had, trok Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) de coördinatiebevoegdheid naar het deelstaatniveau en bracht hij het onder bij het net opgerichte commissariaat voor de heropbouw. Zonder de nodige ervaring in crisisbestrijding - die zit vooral bij het Nationaal Crisiscentrum - bleek dat echter nauwelijks een oplossing voor de problemen in de provincie Luik.

Na een lange discussie over de aanstelling van Jan Briers als gouverneur van Oost-Vlaanderen besloot de Vlaamse regering het bij de benoeming van de gouverneurs over een andere boeg te gooien. De N-VA, die op basis van een politieke verdeelsleutel aan zet was, had in 2013 voor de politiek ongebonden Briers gekozen. Open VLD, die toen op Vlaams niveau in de oppositie zat, vond echter dat zij recht had op die post. Briers haalde het uiteindelijk, maar er werd afgesproken dat bij toekomstige benoemingen voor een objectieve en gedepolitiseerde selectieprocedure zou worden gekozen. Bourgeois werkte daar in 2015 als bevoegde minister de regeling voor uit.

Wanbeheer

Bij de eerste test van het systeem in 2018 was het uitgerekend Open VLD die een stokje stak voor de aanduiding van Wim Leerman, de stadssecretaris van Aalst die als eerste uit de tests voor de opvolging van Briers was gekomen. De liberalen wilden hun partijgenote Carine Van Cauter in de stoel van gouverneur zien. Maandenlang bleef de functie vacant tot eind 2019 bleek dat de nieuwe Vlaamse regering-Jambon de selectieprocedure had geschrapt en de aanduiding van een gouverneur weer een politiek potje armworstelen werd. Van Cauter raakte zo benoemd in Oost-Vlaanderen, de N-VA’ers Jos Lantmeeters en Jan Spooren in respectievelijk Limburg en Vlaams-Brabant. De oppositie sprak over een ‘platte politieke benoeming’.

Het risico bestaat daardoor zowel in Vlaanderen als in Wallonië nog steeds dat een aap met een hoed op tot gouverneur wordt benoemd. In principe kan een deelstaat een gouverneur wegens wanbeheer de laan uitsturen, maar de partijen zijn doorgaans geneigd hun pionnen een hand boven het hoofd te houden. Hoe kan het anders? Moet, zoals het na de overstromingen in Wallonië in de praktijk gebeurt, de coördinatie van het crisisbeheer ondergebracht worden bij de deelstaten en toebedeeld worden aan topambtenaren?

Bourgeois is het idee niet ongenegen, maar wijst erop dat het belangrijk is dat er toch een geografische link blijft. ‘De gouverneur zou een leidende ambtenaar kunnen worden die dezelfde examens en procedures moet doorlopen als andere topambtenaren. Maar het lijkt me toch belangrijk dat hij bevoegd is voor een bepaald gebied en daar ook ter plaatse is, zodat hij voeling houdt met het terrein en er telkens bij kan zijn als rampenoefeningen worden gehouden.’

Berx haalt dan weer inspiratie bij de Europese Commissie. ‘Een nieuwe commissaris moet een stevig mondeling examen afleggen. Europese Parlementsleden leggen de kandidaat het vuur aan de schenen en die moet bewijzen dat hij geschikt is voor de job. Voor het gouverneurschap zouden we een gelijkaardig systeem kunnen uitbouwen. Dat werkt volgens mij beter dan een assessment, want daarmee kan je bijvoorbeeld moeilijk meten hoe iemand met politieke gevoeligheden kan omgaan.’