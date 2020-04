Quarantaine geeft niet langer recht op loon

Wie op doktersbevel thuis zit omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus maar geen symptomen heeft, kan binnenkort niet meer op het gewaarborgd loon van zijn werkgever rekenen. Wie in die situatie zit en niet kan telewerken, valt terug op een uitSoft hyphenkering voor tijdelijke werkloosheid.

