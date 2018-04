RVA verdubbelt thuiscontroles bij werklozen

Controleurs van de RVA hebben vorig jaar bij 650 werklozen thuis aangebeld omdat er een vermoeden was van domiciliefraude. Bij die controles liep ruim een op de drie werklozen tegen de lamp.

Door te liegen over hun woonplaats of gezinssamenstelling kunnen werklozen een hogere uitkering krijgen. Maar die domiciliefraude wordt steeds riskanter. Op initiatief van de vorige staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) mogen controleurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) sinds eind 2015 bij werklozen thuis controleren of er sprake is van fraude.

De RVA maakt gretig gebruik van die mogelijkheid. De inspecteurs voerden vorig jaar 650 controles uit bij mensen thuis. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016. Van de werklozen die een inspecteur over de vloer kregen, was vorig jaar een op de drie in overtreding, blijkt uit cijfers van de RVA.

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen liegen over hun gezinssituatie om een hogere uitkering te krijgen’, zegt staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD). ‘Daardoor blijft in de sociale zekerheid minder geld over voor mensen die het echt nodig hebben. Gerichte controles en controles aan huis zijn een belangrijk wapen om de fraude op heterdaad vast te stellen.’

Pas als er ernstige vermoedens zijn van fraude stuurt de RVA een controleur ter plaatse. ‘Dat doen we bijvoorbeeld als er moedwillig een foutief adres werd opgegeven of als er gelogen werd over de gezinssamenstelling’, zegt Kevin Florizoone, directeur van de centrale controledienst van de RVA.

De thuiscontroles, die door de Franstalige oppositie nog werden afgedaan als ‘een heksenjacht op werklozen’, zijn de laatste schakel. Ze maken maar een fractie uit van de in totaal 28.600 administratieve controles die de RVA vorig jaar uitvoerde naar de gezinssamenstelling van uitkeringsgerechtigden.

‘Iedere werkloze die een uitkering aanvraagt, wordt gecontroleerd’, zegt Florizoone. ‘De uitbetalingsinstelling, meestal de vakbond, gaat als eerste na of het adres en de gezinssamenstelling overeenkomen met de gegevens in het rijksregister en ook de RVA doet dat. Op basis van datamining voeren we achteraf ook nog eens 28.600 manuele checks uit.’

Bij die administratieve controles liep vorig jaar 23 procent van de gecontroleerden tegen de lamp. Ten opzichte van 2014 is dat een sterke daling. Toen werd nog bij 33 procent van de administratieve onderzoeken gezinsfraude vastgesteld. Dat lijkt erop te wijzen dat het gesjoemel afneemt en dat mensen met een uitkering voorzichtiger worden.

De RVA schakelt data-analyse in om werklozen met een risicoprofiel extra in de gaten te houden. De gegevens van de RVA worden niet alleen vergeleken met de data in het Rijksregister maar ook met de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Een uitzonderlijk hoog energie- en watergebruik kan bijvoorbeeld als alarmsignaal dienen om aan te geven dat iemand onterecht een uitkering als alleenstaande geniet.