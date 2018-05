Raad van Europa bant Alain Destexhe

Alain Destexhe (MR) mag de gebouwen van de Raad van Europa niet meer betreden. Destexhe kwam in opspraak nadat hij via een vzw Azerbeidzjaanse verkiezingen had gelegitimeerd.

In 2010 richtte Destexhe samen met Stef Goris (Open VLD) de vzw European Academy for Elections Observation (EAEO) op. Destexhe zetelde toen in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa en was ook voorzitter van de commissie voor Juridische Zaken en Mensenrechten. In die hoedanigheid schreef hij aan een rapport over de verkiezingen en het grondwetsreferendum in Azerbeidzjan. Dat rapport was opmerkelijk positiever dan andere verslagen, zoals dat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Ook hadden zeven andere leden van de Raad addenda met afwijkende opinies toegevoegd aan Destexhes rapport.

Uit gelekte bankgegevens die De Tijd vorig jaar kon inkijken bleek dat Destexhe via zijn vzw EAEO geld ontving voor zijn ‘missies’ naar Azerbeidzjan. Hij en Goris ontkenden toen met klem dat het autoritaire regime hen had omgekocht. Volgens Destexhe hield Goris zich bezig met de vzw en wist hij niet van de geldstromen. Kort nadat ‘Azerigate’ losbarstte, nam Destexhe ontslag uit de Raad. ‘Door de aanvallen waar ik het mikpunt van ben, is het onvermijdelijk dat het debat in de erg gepolitiseerde vergadering nu op mij focust en niet op de inhoud van mijn rapport’, zei hij toen.

Wangedrag

Een onderzoekscommissie van de Raad boog zich over het wangedrag van tientallen (ex-)leden, onder wie Destexhe. ‘Destexhe werd van drie mogelijke feiten beschuldigd: een sterk vermoeden van corruptie, een overtreding van de deontologische code wegens belangenvermenging en een weigering tot medewerking aan het onderzoek. De commissie heeft geconcludeerd dat de deontologische code is overtreden, maar de klacht wegens corruptie kon niet worden hardgemaakt,’ zegt Groen-senator Petra De Sutter. Zij is voorzitster van de rulingcommissie van de Raad die de disciplinaire sanctie heeft bepaald. ‘Aangezien hij geen erelid is, kunnen we niet meer doen dan zijn badge te deactiveren en hem de toegang tot de gebouwen van de Raad te ontzeggen. Juridische maatregelen kan de Raad niet nemen. Dat kan alleen het gerecht in het betreffende lidstaat doen.’ Over de sanctie voor Goris is nog niets bekend.