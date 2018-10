Raad van State schiet plan zware beroepen af

De plannen voor de zware beroepen van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zijn discriminerend, zegt de Raad van State. Dat bemoeilijkt de onderhandelingen daarover nog meer.

Het wetsontwerp over de zware beroepen van minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Dat zegt de Raad van State in een advies dat De Tijd kon inkijken.

De instelling struikelt onder meer over het feit dat de manier waarop een functie in de overheids- en de privésector als zwaar wordt erkend verschilt van de procedure bij een zelfstandige. Bij de eerste twee gebeurt dat collectief, bij een zelfstandige individueel. Ook is er een verschil tussen beroepen met een ‘belasting van mentale of emotionele aard’ en de andere beroepen. Dat kan eveneens botsen met het gelijkheidsbeginsel.

Budget

De regering heeft bovendien slechts een beperkt budget voor de erkenning van de zware beroepen. Wie zo’n zwaar beroep heeft, mag vroeger stoppen, maar dat kost geld. Het zou dus kunnen dat meerdere beroepen wel zwaar zijn, maar dat sommige daarvan toch niet als zwaar worden erkend omdat het geld op is. Ook dat is volgens de Raad van State discriminerend.

Het advies is slecht nieuws, want de onderhandelingen over de zware beroepen verlopen nu al uiterst moeizaam. Ze zijn een compensatie voor de verhoging van de pensioenleeftijd door de regering-Michel. Wie voldoende lang een zwaar beroep heeft uitgeoefend, mag toch vroeger met pensioen gaan.

Bacquelaine bereikte met de overheidsvakbonden al een ontwerpakkoord over een lijst van zware beroepen in de publieke sector, maar die lijst kreeg geen groen licht van de coalitiepartners N-VA en Open VLD. Die vrezen dat de pensioenhervorming door de gulle regeling voor zware beroepen te veel wordt uitgehold.

Complex

De Raad van State vreest onder meer dat het beperkte budget ertoe zal leiden dat sommige zware beroepen toch niet als dusdanig erkend worden.

De federale regering wil pas groen licht geven voor de lijst in de publieke sector als er ook een akkoord is voor de privésector. Maar de sociale partners slagen er niet in daarover een akkoord te sluiten. Omdat het een complexe juridische materie betreft, hebben ze Bacquelaine verzocht hen het advies van de Raad van State te bezorgen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.

Concreet willen de sociale partners niet met een lijst van zware beroepen werken, maar vier criteria uitdiepen: fysiek zwaar werk, veiligheidsrisico’s, een belastende arbeidsorganisatie (zoals ploegen- of nachtarbeid) en stress. Maar zodra getracht wordt die criteria concreet te maken, wordt het moeilijk het daarover eens te raken.

Kritische achterban

Bacquelaine heeft de sociale partners tot 15 november gegeven om hun advies over te maken. De vakbonden hebben alle belang bij een akkoord, want als de gesprekken mislukken, is de regering aan zet. Het vertrouwen van de vakbonden in de federale regering is klein. Ze zijn dus bereid water bij de wijn te doen, maar ze kunnen wegens hun kritische achterban ook niet alles slikken. Het advies dreigt dus nog meer roet in het eten te gooien.