Raad van State spreekt zich volgende week uit over tweedeverblijvers

Vier Belgen zijn vandaag naar de Raad van State gestapt om het inreisverbod voor tweedeverblijvers te schorsen.

Premier Sophie Wilmès (MR) liet in de loop van de ochtend weten dat er mogelijk de komende dagen een oplossing komt voor mensen met een tweede verblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust. De bedoeling was eerst een inreisverbod tot 8 juni.

De position switch van de regering heeft deels te maken met de juridische strijd die geleverd wordt over het dossier.

Kort geding

Vier Belgen hebben vandaag een procedure in kort geding aangespannen bij de Raad van State met de vraag om het inreisverbod bij uiterst dringende noodzaak te schorsen. De Raad van State zal zich volgende week maandag daarover uitspreken. 'Komt er een schorsing, dan kan iedereen weer ongestoord naar zijn tweede verblijf reizen', zegt Stijn Verbist, de advocaat van de vier.

De procedure kan tot consequenties voor de Belgische staat leiden. Die loopt het risico op extra schadeclaims als de Raad van State het verbod schorst. Trekt de staat het inreisverbod in voor er een uitspraak komt, dan is er geen arrest en vervallen eventuele claims.

Bij de gewone rechter loopt al een procedure ten gronde van één tweedeverblijver. Ook hebben 450 anderen een ingebrekestelling verstuurd naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Ze eisen dat de overheid het inreisverbod ongrondwettig verklaart en een schadevergoeding van 50 euro betaalt per dag dat het geldt.

'Nog eens 10.000 mensen met een tweedeverblijf hebben zich verzameld en wachten af. Maar als het inreisverbod niet snel wordt ingetrokken, zullen ook zij zich wellicht juridisch engageren', zegt Verbist.

Postbode met caravan

De advocaat wil het beeld bijstellen dat het enkel om gegoede mensen met een luxebuitenverblijf aan de kust gaat. 'Mijn cliënten zijn een postbode met een caravan op een camping in Oost-Vlaanderen, een specialist op intensieve zorg in een Limburgs ziekenhuis met een appartement aan de kust, een ondernemer uit de reissector met een tweede verblijf in de Ardennen en een bejaarde man van 79 uit Antwerpen met een appartement aan de kust.'

Het verbod gaat volgens Verbist lijnrecht in tegen wat viroloog Marc Van Ranst sinds maart over de maatregel zegt, met name dat hij zinloos is.