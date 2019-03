Raad van State struikelt over voorstel groene klimaatwet

De Raad van State kant zich tegen de bijzondere klimaatwet die de groenen met de steun van de socialisten en de Franstalige partijen voorstellen. Ongrondwettelijk, luidt het verdict.

De klimaatwet respecteert niet helemaal de bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau, de regio’s en de gemeenschappen, stelt de Raad van State in een advies. Het rechtscollege, dat controleert of nieuwe wetgeving niet in strijd is met hogere rechtsregels, vindt het voorstel om het klimaatbeleid via een bijzondere wet uit te stippelen strijdig met de grondwet.

Het negatieve advies is vooral een tegenvaller voor Ecolo en Groen. Zij werkten een voorstel van vier universiteiten, twee Nederlandstalige en twee Franstalige, uit tot een voorstel van klimaatwet. De bedoeling is onder meer de uitstoot van broeikasgassen in ons land tegen 2050 met 95 procent te verminderen tegenover 1990. Groen en Ecolo borduurden met het wetsvoorstel verder op het momentum dat door tienduizenden betogers en spijbelende jongeren gecreëerd is.

Franstalige steun

De groenen hebben de steun van alle Franstalige partijen, ook van regeringspartij MR. In Vlaanderen steunt alleen de sp.a hen. Aan Vlaamse kant zijn Open VLD, de N-VA en CD&V tegen. Die drie partijen zien in het advies van de Raad van State hun gelijk bevestigd.

De groenen blijven echter vastberaden de klimaatwet nog voor de verkiezingen door het parlement te krijgen. ‘Het advies kan ons alleen maar helpen door te werken. De oplossingen zitten in het advies’, stelt Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer, aan het persbureau Belga. ‘Met de nodige politieke wil kan de tekst op korte termijn aangepast worden. We zullen dat doen in overleg met de academici, de eigenlijke auteurs.’

De oplossingen zitten in het advies. Kristof Calvo Kamerfractieleider Groen

De Raad van State geeft in het advies mee hoe het eventueel wel kan. ‘Eén optie is de klimaatdoelstellingen vast te leggen via een grondwetsherziening. Daarnaast zou het formuleren van doelstellingen voorbehouden kunnen worden voor het federale niveau, waarna eventueel via samenwerkingsakkoorden naar de gewesten en gemeenschappen gedelegeerd wordt. De bevoegdheid zou ook weer naar het federale niveau overgeheveld kunnen worden.’