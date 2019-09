Raad van State vernietigt vreemdelingentaks

De vreemdelingentaks was in 2015 ingevoerd op initiatief van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Wie zich als buitenlander in ons land vestigt, moet sindsdien eenmalig een vergoeding betalen voor zijn verblijfskaart. Die worden uitgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert.