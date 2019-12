Raadkamer buigt zich over aanhouding Puigdemont

In Brussel beraadt de raadkamer zich maandag over de Europese aanhoudingsbevelen tegen Carles Puigdemont en twee andere Catalaanse politici.

De Brusselse raadkamer beraadt zich vandaag over de Europese aanhoudingsbevelen die Spanje heeft uitgevaardigd tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en tegen twee voormalige Catalaanse ministers, Toni Comin en Lluis Puig. Het Spaanse gerecht wil het drietal vervolgen voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Volgens hun advocaten mogen de drie Catalaanse politici niet overgeleverd worden, en genieten Puigdemont en Comin immuniteit als Europese parlementsleden.

Vanwege hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 dat de Spaanse regering niet toeliet, worden Puigdemont, Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De drie verblijven al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al Europese aanhoudingsbevelen uit tegen de drie, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard.

Spaanse hooggerechtshof

In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht nieuwe Europese aanhoudingsbevelen uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië. Puigdemont, Comin en Puig verschenen voor een Brusselse onderzoeksrechter, maar die liet hen vrij onder voorwaarden. Op twee inleidende zittingen voor de raadkamer, op 29 oktober en 15 november, had het Brusselse parket gevraagd om de aanhoudingsbevelen uitvoerbaar te verklaren. Volgens het parket waren de feiten ook in België strafbaar. De verdediging van de drie Catalaanse politici is het daar niet mee eens.

Buitenproportioneel

'Het is buitenproportioneel dat ze van rebellie en opruiing worden verdacht', zei advocaat Christophe Marchand eerder. 'Ze hebben geen enkele inbreuk gepleegd. Er is heel veel onduidelijkheid binnen de vraag van het Spaanse gerecht, dezelfde feiten worden op een andere dag plots op een andere manier voorgesteld. Dat zullen we onder meer als argument aanhalen.'

De verdediging betwist ook de dubbele strafbaarstelling en roept in dat er gevaar bestaat dat de mensenrechten geschonden zullen worden. Ook zou de Spaanse wetgever in 2005 het houden van een referendum niet langer strafbaar hebben gesteld met gevangenisstraffen. Reden daarvoor was dat de wetgever het niet democratisch vond om gevangenisstraffen op te leggen voor het houden van een referendum, aldus de verdediging.

Europees Parlementslid

Voor Carles Puigdemont en Toni Comin zal de verdediging ook aanvoeren dat zij als Europese parlementsleden immuniteit genieten. Het laat zich raden dat de verdediging aan de raadkamer zal vragen om bij haar beslissing rekening te houden met het oordeel dat het Europees Hof van Justitie zal vellen over voormalig Catalaans vicepresident Oriol Junqueras.

Junqueras werd, net als Puigdemont en Comin, op 26 mei 2019 verkozen als Europees parlementslid maar kon zijn zetel niet opnemen. Junqueras zit namelijk in een Spaanse cel voor zijn deelname aan het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en het Spaanse hooggerechtshof wilde Junqueras in juni niet vrijlaten om hem de eed van trouw aan de Spaanse grondwet te laten afleggen. Die getrouwheidsbelofte legt de Spaanse wet op aan leden van het Europees Parlement.

Junqueras ging in beroep tegen die beslissing van het hooggerechtshof en beriep zich daarbij op zijn immuniteit als verkozen Europees parlementslid. Het Spaanse hooggerechtshof legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie en in zijn advies zei advocaat-generaal Szpunar dat een mandaat als Europees parlementslid 'uitsluitend kan voortvloeien uit de enkele stem van de kiezers' en dat het verwerven van dat mandaat 'niet afhankelijk kan worden gesteld van het vervullen van enige formaliteit', in dit geval het afleggen van een eed van getrouwheid aan de Spaanse grondwet. Szpunar wees er nog op dat het mandaat en de bijhorende parlementaire immuniteit van een Europees parlementslid starten bij de openingszitting. Dat gold volgens hem ook voor leden die op dat moment nog niet in orde zijn met alle nationale vereisten.

Volgens de advocaat-generaal moesten lidstaten zich ook onthouden van maatregelen die een parlementslid zouden kunnen 'belemmeren om de nodige stappen te zetten om zijn functie daadwerkelijk op te nemen, en moeten reeds genomen maatregelen schorsen, tenzij zij de opheffing van de immuniteit hebben verkregen van het Europees Parlement'.