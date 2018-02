Randstad-CEO: 'Veel werklozen zijn te kieskeurig'

'Dat poetshulp een knelpuntberoep is geworden, is het mooiste bewijs dat werkzoekenden te kieskeurig zijn', zegt Herman Nijns, de topman van de hr-dienstverlener Randstad.

Shitty jobs, noemde ABVV-topvrouw Caroline Copers veel laagbetaald, flexibel en deeltijds werk afgelopen weekend in De Tijd. Herman Nijns, de topman van het uitzend- en outplacementbedrijf Randstad, voelt zich persoonlijk aangesproken. 'Mijn haren rezen ten berge. Mijn vader was een heel eenvoudige boer en tussen mijn 14 en 18 jaar heb ik stro- en hooibalen op de wagens moeten gooien. Is dat een shitty job? Ik heb daar leren werken en ik heb geleerd dat je respect moet hebben voor iedereen die werkt.'

Volgens Nijns is de visie van de vakbonden verkeerd. 'Je moet niet neerkijken op uitzend- of flexibele arbeid omdat het zogezegd niet om volwaardige jobs gaat. Doorgaans zijn ze een opstap naar vast werk', zegt hij. We lopen bij hem langs voor een gesprek over uitzendarbeid, maar ook over de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl Vlaanderen nog altijd meer dan 200.000 werkzoekenden telt, raken 40.000 vacatures niet ingevuld.

Hoe lossen we de krapte op de arbeidsmarkt op?

Herman Nijns: ‘Daarvoor kijk ik in eerste instantie naar de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, die nog beter kan activeren. Het zou ook helpen dat de werkloosheidsuitkeringen worden beperkt in de tijd. En bedrijven moeten de lat wat lager leggen. Ze zijn nog te veel op zoek naar witte raven. Als ze verwachten dat iemand vlot vijf talen spreekt, moeten ze misschien tevreden zijn met iemand die goed twee talen spreekt en zich met de rest kan behelpen.’

Randstad Belux Herman Nijns is sinds 2005 het hoofd van Randstad in België en Luxemburg, het bedrijf waarin hij in de jaren 80 zijn carrière begon als consulent. De Randstad-afdeling, die een deel uitmaakt van een wereldwijde groep, is de grootste hr-dienstverlener van België. Ze telt in ons land 2.500 werknemers en geeft wekelijks werk aan 45.000 uitzendkrachten, 5.000 huishoudhulpen met dienstencheques, en 1.500 professionals zoals ingenieurs die bezig zijn met langetermijnprojecten. Daarnaast biedt Randstad loopbaanbegeleiding en outplacement aan. In België boekte het bedrijf vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro.

Waarom is het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd een oplossing?

Nijns: ‘Er zijn meer vacatures dan ooit en toch zijn er nog altijd mensen die vanaf ze de schoolpoort verlaten tot hun pensioen van een uitkering leven. Dat is toch niet te verantwoorden? Net zoals werkgevers te kieskeurig zijn, zijn veel werklozen dat ook. Ze willen maar een beperkt aantal jobs uitvoeren. Sorry, zo gaat dat niet. Als er geen alternatief meer is, zullen mensen harder gemotiveerd zijn om een andere weg uit te gaan. Waarom werken in Zuid-West-Vlaanderen zo veel Fransen en zo weinig Walen? Vooral omdat een werkloosheidsuitkering in Frankrijk beperkt in de tijd is.’

Zelfs poetshulp blijkt nu een knelpuntberoep. Hoe komt dat?

Nijns: ‘Het is het mooiste bewijs dat werkzoekenden te kieskeurig zijn. Zeker mannen zien het niet zitten om te gaan poetsen. Ikzelf zou liever zeggen dat ik een job heb, maar sommige mensen blijken liever van een uitkering te leven. Poetshulp is een zware job, die niet voor iedereen is weggelegd. Maar voor veel mensen kan het wel een oplossing zijn en de VDAB zou hen dat moeten duidelijk maken.’

Voor allochtonen en ouderen blijft het moeilijk om een baan te vinden. Waarom?

Nijns: ‘Het is moeilijk, maar onder de waterlijn is er wel van alles aan het veranderen. Randstad is vorig jaar aan de slag gegaan met 10.000 langdurig werkzoekenden en voor 7.000 van hen hebben we werk gevonden. Het is dus mogelijk. De VDAB levert goed werk, maar moet het nog beter doen als we een krachtdadig antwoord willen geven op die krapte. Daarom lijkt het me een goed idee om werklozen nog vaker door te verwijzen naar uitzendarbeid. Zeker voor allochtonen, die vaak laaggeschoold zijn, is het een laagdrempelige opstap naar werk.’

Een opstap naar werk? Of een shitty job, zoals sommige vakbonden beweren?

Nijns: ‘Dat getuigt van weinig respect van de werknemers die het werk uitvoeren en de consulenten die mensen naar zulke banen begeleiden. Wat zijn zij dan volgens de vakbonden? Veredelde koppelbazen? Komaan zeg. 40 procent van de mensen die vast in dienst komen, is begonnen met een uitzendcontract. Het is dus een uitstekend aanwervingskanaal. Er wordt dan altijd gewezen op misbruiken, maar wij zijn de meest gecontroleerde sector van het land. De wetgeving op loon en arbeidsvoorwaarden is strikter dan elders. Ik denk dat de vakbonden eerder hun pijlen moeten richten op de Deliveroo’s van deze wereld dan op de uitzendsector. Als er misbruiken zijn, zullen die veeleer daar zitten.’

Ik vind de disruptie ongelooflijk overschat. De digitalisering is niets nieuws hé. Herman Nijns CEO Randstad

De vakbonden maken zich vooral zorgen over de groep mensen voor wie uitzendarbeid geen opstap is en die erin blijft zitten. Wat doe je met hen?

Nijns: ‘Er is een kleine, maar kwetsbare groep op de arbeidsmarkt die niet voltijds kan werken. Ga naar elk OCMW in dit land en ze kunnen u die mensen aanwijzen. Moeten we hen laten leven van een uitkering omdat een voltijdse baan er niet inzit? Of moeten we hen via bijvoorbeeld uitzendarbeid proberen perspectief te bieden? Ik geloof veeleer in dat laatste. Maar ik wil gerust met de vakbonden samenzitten om uit te zoeken hoe we die mensen nog beter kunnen helpen.’

Terwijl vandaag krapte heerst op de arbeidsmarkt, zien velen donkere wolken samenpakken. Vreest u zoals hen dat de digitalisering duizenden jobs zal doen verdwijnen?

Nijns: ‘Nee, ik vind disruptie ongelooflijk overschat. De digitalisering is niets nieuws hé, ze is al jaren aan de gang. Kijk naar ons eigen bedrijf: 60 à 70 procent van het werk van een consulent is intussen gedigitaliseerd. We werken niet meer met een fichebak maar met big data. Maar onze consultants moeten nog altijd met mensen en bedrijven in gesprek gaan. We tellen nu meer medewerkers dan ooit en er staan zelfs 350 vacatures open. Mensen willen online worden geholpen, maar vinden het fysiek contact ook belangrijk. Zeker laaggeschoolden, zoals mensen die met dienstencheques werken, maar zelfs hooggeschoolden die digitaal mee zijn, hebben er nood aan om af en toe met iemand te praten.’

Doordat processen worden geautomatiseerd zullen toch onvermijdelijk banen verdwijnen?