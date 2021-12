Raoul Hedebouw, de marxist die de PS pisnijdig maakt...

Met de Vlaamse Waal Raoul Hedebouw als voorzitter trekt de PVDA resoluut de unitair-Belgische kaart met het oog op de verkiezingen van 2024. Maar zelfs als de marxisten zich afzetten tegen de N-VA en het Vlaams Belang, doen ze dat om de socialisten te treffen. ‘De PS vervangen is hun doel.’

Flauw grapje: het zal met een stalinistische score zijn dat de 44-jarige Raoul Hedebouw zondag op het schild wordt gehesen als de opvolger van Peter Mertens (52). Tegenkandidaten voor het voorzitterschap hebben zich niet aangemeld in de strak geleide PVDA. ‘Als dat de referentie is, zijn veel partijen stalinistisch’, schettert hij vanuit zijn appartementje in Luik. Hedebouw heeft een uniek profiel: hij is een gewiekste volkstribuun met de lach aan zijn kont. En dat in beide landstalen. ‘Ik kijk er echt naar uit om straks op de VRT in debat te gaan met Bart De Wever (N-VA) en co. Nederlands, mijn moedertaal, is veel geschikter voor de politiek dan het Frans. Geef toe: le tax Turtel, dat had nooit gemarcheerd.’

De snelle oneliner in een tv-debat was nooit het ding van Mertens. Toch is het een mijlpaal in de geschiedenis van de marxistische partij dat hij na 13 jaar voorzitterschap de fakkel doorgeeft. De PVDA was een duister clubje met een besmet verleden en een heilloze toekomst toen de Antwerpenaar in het begin van deze eeuw een vernieuwingsoperatie inleidde. Het stalinisme en maoïsme werden afgezworen en van foute regimes werd afstand genomen. Alleen Marx en diens strijd tegen het kapitalisme bleven een inspiratiebron.

Mertens gaf de partij een vriendelijk gezicht en een modernere ideologische ondergrond met bestsellers als ‘Hoe durven ze’. Maar hij miste in 2014 de afspraak met de geschiedenis door in Vlaanderen nergens de kiesdrempel te halen. Met Hedebouw stond wel een nieuwe tweetalige ster op in de Kamer, met dank aan het centrumrechtse beleid van de regering-Michel. In 2019 volgde de grote doorbraak: 12 verkozenen in de Kamer, 11 in het Brussels Parlement, 10 in Wallonië en 4 in het Vlaams Parlement, onder wie het jonge talent Jos D’Haese. Het maakt de PVDA tot een aanvalsmachine met impact, zeker nu het overheidsgeld voor in boosheid gedrenkte Facebook-campagnes binnenstroomt.

Raoul Hedebouw (44) Bioloog.

Groeide op in een arbeiderswijk in Herstal als kind van uitgeweken Vlamingen.

Zijn vader was betrokken bij de oprichting van de PVDA.

Werd in 2008 woordvoerder van de PVDA.

Sinds 2014 Kamerlid en vanaf zondag voorzitter van de PVDA.

De voorzitter in spe verwijst zelf graag naar de succesvolle strijd tegen de Turteltaks, het pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro en de goedkeuring van een noodfonds voor de zorgsector als belangrijkste overwinningen. Maar hoe zwaar de PVDA weegt, is voortdurend vast te stellen in de Vivaldi-coalitie, waar de ooit zo stabiele PS zich met de dag meer gedraagt als een kalkoen voor Kerstmis. Als voorzitter Paul Magnette de regering terugfluit over de verplichte vaccinatie in de zorgsector of de activering van langdurig zieken, weet je dat de PVDA in dat potje heeft zitten te roeren. ‘Ik sta er zelf soms van te kijken’, geeft Hedebouw toe. ‘Het lijkt soms alsof de socialisten hun voelsprieten op de werkvloer kwijt zijn.’

Organisatorisch staan we in Vlaanderen heel sterk, maar we moeten politiek meer in de match komen. Dat wordt mijn taak. Raoul Hedebouw PVDA-voorzitter in spe

Vooral sinds de PVDA deze zomer 2.000 vrijwilligers naar het rampgebied van de overstromingen in Wallonië stuurde en daar rondstrooide dat de PS de regio in de steek had gelaten, is het oorlog. Elio Di Rupo (PS) noemde Hedebouw en co. ‘une bande de menteurs’, volgens Magnette heeft de PVDA in 40 jaar niks gepresteerd, en in de Kamer had Ahmed Laaouej het over een partij met een dubbele moraal, die wegkijkt als in China moslim-minderheden worden gemarteld. Volgens politicoloog Pascal Delwit (ULB), die de PVDA al jaren volgt, duwt Laaouej op een zere plek. ‘De PVDA werft in Antwerpen en Brussel gericht bij moslims. Maar over China kan ze geen slecht woord zeggen. Net als over Congo. Ludo Martens, de voorganger van Peter Mertens, werkte voor Laurent Kabila.’

Hedebouw noemt de aanvallen van de PS zwak en de fixatie op China hypocriet. ‘Natuurlijk veroordelen wij het als mensenrechten geschonden worden, maar Europa moet stoppen met aan het handje te lopen van de Amerikanen. Wat heeft ons land te winnen bij een koude oorlog tegen China?’

Rood geflirt met N-VA

Maar waarom wordt precies Hedebouw voorzitter, nu Mertens genoeg heeft van de dagjespolitiek? Men had de partijleiding gerust in handen kunnen laten van ondervoorzitter David Pestieau. Hedebouw draait niet rond de pot: het is een strategie. ‘In 2024 staat de eenheid van het land op het spel. Als de N-VA en het Vlaams Belang een meerderheid hebben in Vlaanderen, gaan ze voor een coup. Dat ik zowel in Vlaanderen als Wallonië thuis ben en mijn identiteit Belgisch is, maakt mij geschikt om de separatisten uit te dagen’, zegt hij.

Dat de PVDA de unitair-Belgische kaart trekt, is niet zo idealistisch als het lijkt. Het is weer een manier om de PS te treffen, die in 2019 met de N-VA onderhandelde over een verdere regionalisering en dus ‘bezoedeld’ is. ‘Ook Conner Rousseau (Vooruit) blijf ik aanspreken over zijn geflirt met de N-VA. Hij negeert ons, maar kan dat niet volhouden. De Vooruit-militanten die komen aankloppen omdat ze zich niet meer kunnen vinden in zijn koers zijn met veel.’

Dat de revival van Vooruit na een snel Conner-effect wat is stilgevallen in de peilingen, schrijft Hedebouw toe aan de PVDA. Toch blijft Vlaanderen achteroplopen bij Wallonië en Brussel, waar de PVDA de PS op de hielen zit. Het maakt dat de partij voorzichtig blijft over de ambities in 2024. ‘We hebben 24.000 leden, maar in de feiten zijn wij nog altijd een kleine partij’, zegt Hedebouw.

We weten dat de PS ons in de val wil lokken en wil bewijzen dat we een partij als alle andere zijn. Zo naïef zijn we niet. Raoul Hedebouw PVDA-voorzitter in spe

‘De komende jaren willen we ons versterken. Dat wil zeggen: lokale verankering, de studiedienst uitbouwen en meer arbeiders en meer diversiteit in de top van de partij. Dat we in Vlaanderen minder hoog scoren komt omdat de politieke partijen in Vlaanderen rechtser zijn, waardoor wij harder tegen de stroom in moeten zwemmen. Bovendien capteert het Vlaams Belang al 30 jaar de proteststem. Organisatorisch staan we heel sterk in Vlaanderen, maar we moeten meer in de politieke match komen. Dat wordt mijn taak.’ Met het Belang wil de PVDA niet in een zak gestoken worden. ‘Wij zijn voor wetenschap en voor feiten.’

Geïnfiltreerd

Deelnemen aan het bestuur blijft een moeilijk verhaal. ‘Lokaal zie ik ons na 2024 op meerdere plaatsen in het college komen. De ervaringen in Borgerhout en Zelzate zijn positief. Nationale politiek is een ander verhaal. Wij spelen in een totaal ander kader dan de meeste partijen. De privatisering van Nethys en de verkoop van Voo in Wallonië of de invoering van een koolstoftaks federaal: dat kan voor ons niet. Bovendien weten we dat de PS ons in de val wil lokken en wil bewijzen dat wij een partij als alle andere zijn. Zo naïef zijn we niet.’

Naïviteit kan je de PVDA niet verwijten. Als de socialistische vakbond weer eens gaat staken of een loonakkoord maar met moeite goedgekeurd wordt door de FGTB-

centrales, is een vaak gehoorde commentaar dat de PVDA geïnfiltreerd is. Er zijn ook duidelijke linken. Zo is de neef van ondervoorzitter Pestieau FGTB-afgevaardigde in Charleroi. Maar volgens ABVV-bronnen is dat een overschatting. ‘Het loonakkoord was een moeilijke kwestie omdat onze centrales heel kritisch waren. Er zijn veel militanten met sympathie voor de PVDA, maar in de structuren zijn ze in de minderheid.’

Volgens een andere vakbondsbron hindert de PVDA vaak het syndicale werk in de bedrijven. ‘Elke keer als ergens een piket wordt opgesteld, kapen ze onze actie en bemoeilijken ze onze onderhandelingspositie. Veel werkgevers willen niks met hen te maken hebben.’

Hedebouw spreekt over een complottheorie. ‘Uiteraard is er een dialectiek tussen onze politieke strijd en een radicalisering bij de werkende klasse. Maar in de structuren van het ABVV vind je nog altijd meer mensen van PS-signatuur. Mijn roots liggen trouwens niet in de socialistische maar in de christelijke vakbond. Mijn ouders zijn ACV’ers uit Ruddervoorde en Hasselt, die naar Luik verhuisden om in het staal en de chemie te werken. In 1992 is mijn moeder ontslagen wegens haar vakbondswerk. Toen is bij mij het besef gegroeid dat mensenrechten gelimiteerd zijn op de werkvloer.’