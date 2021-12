Raoul Hedebouw met 94,1 procent verkozen tot PVDA-voorzitter

Raoul Hedebouw is, als enige kandidaat, verkozen tot de nieuwe voorzitter van de PVDA. Hij volgt Peter Mertens op, die zijn mandaat na 13 jaar voorzitterschap niet meer wilde verlengen.

Raoul Hedebouw mag zich de nieuwe voorzitter van PVDA noemen. Het Kamerlid werd met 94,1 procent van de stemmen verkozen. Hedebouw was de enige kandidaat om Peter Mertens op te volgen aan het hoofd van de extreemlinkse partij. Die kondigde begin vorige maand aan dat hij geen kandidaat was om om zichzelf voor nog eens vijf jaar op te volgen.

Dat nieuws verbaasde. De peilingen doen de partij dromen van een verdere doorgroei in 2024. Mertens zou de vruchten kunnen plukken van een vernieuwingsoperatie waarvan hij als voorzitter het gezicht was. Hij was vijf jaar geleden nog de enige kandidaat om de partij te leiden.

Retorisch talent

Toch komt de kandidatuur van de 44-jarige Hedebouw niet uit de lucht gevallen: hij is al langer de populaire voorman van de Partij Van De Arbeid. Vriend en vijand erkennen het retorisch talent van de perfect tweetalige Luikenaar. Hij kreeg de politiek met de pampers mee. Zijn ouders richtten de PVDA mee op en zijn oom, Kris Hertogen, was ooit voorzitter van de partij. In 2012 deed hij zijn intrede als gemeenteraadslid in Luik. Twee jaar later werd hij bekend bij een breder publiek door zijn verkiezing in het federaal parlement. Hij was tot nu actief als nationaal woordvoerder en als fractieleider voor de partij in het federaal parlement.

Hedebouw heeft een uniek profiel: hij is een gewiekste volkstribuun met de lach aan zijn kont. En dat in beide landstalen. Dat hij nu op het schild wordt gehesen is een strategie, geeft hij zelf toe. ‘In 2024 staat de eenheid van het land op het spel. Als de N-VA en het Vlaams Belang een meerderheid hebben in Vlaanderen, gaan ze voor een coup. Dat ik zowel in Vlaanderen als Wallonië thuis ben en mijn identiteit Belgisch is, maakt mij geschikt om de separatisten uit te dagen’, zegt hij.