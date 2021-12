Rapport over kernuitstap overtuigt liberalen nog niet

Dat het langverwachte rapport over de haalbaarheid van de kernuitstap de MR niet overtuigt, hoeft niet te verbazen. Maar ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat hij nog niet gerustgesteld is dat de centrales kunnen sluiten zonder dat het licht uit gaat.

De topministers van de regering-De Croo buigen zich vrijdag een eerste keer over het evaluatierapport dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) liet maken om te zien of een volledige sluiting van alle zeven de kerncentrales haalbaar is.

Het rapport van de federale overheidsdienst Economie concludeert dat de CRM-subsidieveiling om nieuwe capaciteit aan te trekken en gascentrales te bouwen haar doel heeft bereikt. Dat maakt dat de bevoorradingszekerheid vanaf 2025 verzekerd is, ook na de volledige sluiting van alle kerncentrales, staat in het rapport dat De Tijd kon inkijken. Uit de studie blijkt ook ‘dat de impact van een volledige kernuitstap op de groothandelsprijzen en op de factuur van de verbruikers beperkt is’.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez schiet het rapport zoals verwacht meteen af. Hij noemt de informatie in de studie ontoereikend. ‘We kunnen niet aanvaarden dat ons land zo’n strategische beslissing neemt met zo’n mager rapport en zoveel onzekerheid’, tweette Bouchez, die al weken vanuit de regering oppositie voert tegen de geplande kernuitstap. Bouchez zegt ontgoocheld te zijn omdat ‘de minister het regeerakkoord niet naleeft dat zegt dat twee scenario’s moeten worden bestudeerd: een met en een zonder kernenergie’. Het rapport bevat geen enkele studie over een levensduurverlenging van de kerncentrales, zegt de MR-voorzitter.

Lachaert is niet overtuigd

Maar opvallend genoeg neemt ook Open VLD nu een defensieve houding aan, hoewel de partij al maanden samen met de groenen op het spoor van de kernuitstap zit. ‘Op dit moment ben ik nog niet gerustgesteld’, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdagochtend op de Franstalige nieuwszender LN24. Hij liet verstaan dat nog enkele onzekerheden moeten worden uitgeklaard om volledig uit kernenergie te kunnen stappen. Hij verwees naar de cruciale gascentrale in Vilvoorde die van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning kreeg wegens een te hoge stikstofuitstoot.

Op dit moment ben ik nog niet gerustgesteld. Egbert Lachaert Open VLD-voorzitter

Volgens Lachaert moet een oplossing gevonden worden voor het project, ofwel via een nieuwe vergunning, ofwel moet uitbater Engie Electrabel elders vervangcapaciteit bouwen. ‘Als dat niet zo is, gaan we terug naar kernenergie’, zei hij. 'Maar de levensduur van twee kerncentrales verlengen zal ook niet evident zijn. Engie heeft een beslissing genomen. Het zal niet makkelijk zijn om het bedrijf daarop te doen terugkomen.'

Dat Lachaert stelde dat het debat niet gesloten is, is een belangrijk zinnetje. In de partij valt te horen dat eerst duidelijk aangetoond moet worden dat een levensduurverlenging van de kerncentrales onhaalbaar en onbetaalbaar is om dat debat te kunnen afsluiten. Op die manier komt dan de druk bij minister Demir te liggen om de gascentrale van Vilvoorde alsnog te vergunnen.

'Scenario nucleaire verlenging niet bestudeerd'

Sowieso zal Tinne Van der Straeten vrijdag nog een begeleidende nota voorleggen met extra elementen, zoals de CO 2 -impact. Het rapport zelf zegt daar niets over. Het gaat ook slechts zeer summier in op de consequenties van de geweigerde vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde. Die kwam als winnaar uit de subsidieveiling en moest een cruciale rol spelen om in voldoende vervangcapaciteit te voorzien. ‘De federale regering bekijkt de mitigerende maatregelen die moeten garanderen dat het overeenkomstige volume aan capaciteit in 2025 beschikbaar zal zijn’, is het enige wat het rapport daarover zegt.

Beslissing laat op zich wachten

In de Wetstraat wordt gefluisterd dat een beslissing over een eventuele levensduurverlenging op de lange baan geschoven kan worden tot er meer duidelijkheid is over het project in Vilvoorde. Het ziet ernaar uit dat Electrabel een nieuwe aangepaste vergunningsaanvraag zal indienen bij de deputatie van Vlaams-Brabant. Maar dan zal het opnieuw maanden duren voor er duidelijkheid komt met mogelijk nadien opnieuw een beroep bij Zuhal Demir.

Lees Meer analyse Vijf noodscenario’s om het licht aan te houden

De MR wil daarop niet wachten en wil nog dit jaar een beslissing. De partij vreest dat anders de mogelijkheid van een levensduurverlenging helemaal onmogelijk wordt. Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat Engie nog mee wil. Het bedrijf zegt al een jaar dat het te laat is en dat de nucleaire bladzijde is omgeslagen. Maar op het hoogste niveau in de Wetstraat wordt niet uitgesloten dat die beslissing nog kan worden teruggedraaid als premier Alexander De Croo in de problemen zit en hij het zelf aan Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu in Parijs gaat vragen.