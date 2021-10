Reacties: ‘Ontslagmachine blijft draaien’ versus ‘inactiviteit wordt beloond’

Dat suggereert dat de relatie tussen arbeid en gezondheid een van de gevoeligste onderwerpen was in de gesprekken over de federale beleidsverklaring. Maandagochtend vochten de PS en de MR daarin het laatste gevecht nog uit over de soepelere voorwaarden voor nachtwerk en zondagswerk, die nodig zijn om e-commerce-jobs te creëren.