Rechtbank stelt geen voorlopige bewindvoerder aan bij Moslimexecutieve

De Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel heeft het verzoek afgewezen om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen voor de Moslimexecutieve, de officiële vertegenwoordiging van de islam in België.

Het verzoek in kort geding kwam van drie leden van de Moslimexecutieve die beschuldigingen uitten over wanbeheer. De rechtbank oordeelde dat het spoedeisend karakter van de vordering ontbrak en dus niet voldaan was aan de voorwaarden voor een kort geding.