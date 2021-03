Rechtbank veroordeelt overheid en eist opheffing coronamaatregelen

De rechtbank van eerste aanleg zet het Belgische coronabeleid op losse schroeven. Ze eist dat de coronamaatregelen over 30 dagen opgeheven worden.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft woensdag de Belgische staat veroordeeld. Ze eist dat de maatregelen om de pandemie te bestuderen binnen de 30 dagen worden opgeheven. Doet de overheid dat niet, dan moet ze een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen.

Het was de Liga voor de Rechten van de Mens die de zaak had aangespannen tegen de staat. De rechtbank treedt de Liga erin bij dat de regering bij het uitvaardigen van de maatregelen onvoldoende rekening hield met de grondwettelijke vrijheden.

Bovendien zijn de maatregelen door het gebruik van ministeriële besluiten gestoeld op een wankele juridische basis, doordat het parlement omzeild werd. Het is de rechter ook een doorn in het oog dat de coronamaatregelen in de winter tot 1 april verlengd werden 'zonder dat daarover gecommuniceerd werd', schrijft Le Soir.