Rechter dwingt Fedasil tot opvang asielzoekers

Fedasil is sinds eind juni al zeker 20 keer veroordeeld tot het opvangen van asielzoekers.

De corona-epidemie had de voorbije maanden ook grote gevolgen voor de opvang van asielzoekers. Door de lockdown ging het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asielzoekers, vanaf half maart dicht en konden asielzoekers er niet meer terecht. In de plaats kwam een systeem waarbij ze online een afspraak konden maken. Pas nadat ze door de Dienst Vreemdelingenzaken waren uitgenodigd en zich hadden geregistreerd, konden de asielzoekers aanspraak maken op opvang.

Omdat die procedure vaak weken in beslag nam, belandden velen sinds half maart op straat. Sommigen trokken naar de arbeidsrechtbank met een eenzijdig verzoekschrift om hun recht op opvang af te dwingen. Dat leidde sinds 26 juni tot zeker 20 vonnissen waarin Fedasil werd veroordeeld onmiddellijk opvang te verlenen, schreef De Standaard woensdag. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn nog meer zaken hangende.

Volksgezondheid

De arbeidsrechtbank benadrukt dat het gevaar op coronabesmetting blijft bestaan en dat wie op straat leeft gevaar loopt besmet te raken of anderen te besmetten. De opvang van asielzoekers is in die opinie een 'essentiële maatregel om het onmiddellijke risico van schade aan de lichamelijke integriteit en de volksgezondheid te voorkomen'. De rechter veegde het argument van tafel dat de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvragen niet onmiddellijk kan registreren.