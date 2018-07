Rechter vernietigt boerkiniverbod in Gentse zwembaden

Een bedekkend zwempak verbieden om hygiënische of veiligheidsreden is niet gerechtvaardigd, oordeelt de rechter.

Twee moslima's stapten naar de rechter omdat ze de toegang tot het zwembad Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent zijn geweigerd. In het reglement van het bad in Merelbeke staat letterlijk dat boerkini's om hygiënische/ecologische redenen niet zijn toegestaan, in Gent is het minder expliciet met een verbod op 'bedekkende zwemkledij.'

Discriminatie, oordeelt de rechter in twee aparte symboolvonnissen. De twee moslima's die de zaak inspanden, hebben ook recht op een morele schadevergoeding. Het was voor het eerst dat een rechter in ons land zich boog over de kwestie.

Ongelijke behandeling

Een ongelijke behandeling is in principe mogelijk, maar dan moet een verbod gemotiveerd en geconcretiseerd worden. 'Maar in geen van de beide zwembadreglementen is er een objectieve verantwoording voor het onderscheid tussen moslima's die in boerkini willen zwemmen en vrouwen die minder bedekt willen zwemmen', stelt de advocaat van de twee vrouwen.

De rechter vindt het boerkiniverbod op basis van hygiëne of veiligheidsredenen niet gerechtvaardigd. Advocaat Joris Roets, die zich liet bijstaan door een team rond ex-Groen-parlementair en mensenrechtenprof Eva Brems, stelt dat de rechter zich liet overtuigen door wetenschappelijke argumenten. 'Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid oordeelt dat de boerkini geen probleem stelt voor hygiëne en veiligheid', luidt het.

De stad Gent en bijna zeker ook Merelbeke gaan in beroep tegen de beslissing. In afwachting van een uitspraak moeten de beide zwembaden hun reglement wel al aanpassen en vrouwen in boerkini toelaten.

Politieke reacties

De vonnissen zorgen, zoals met de discussie rond de hoofddoek, voor een storm aan politieke reacties. Antwerps schepen Fons Duchateau stelt de uitspraak naast zich neer te zullen leggen en het boerkiniverbod te handhaven. 'Het ergste wat ons kan overkomen, is dat een symbool van onderdrukking standaard wordt in onze zwembaden. Wij gaan de juridische strijd aan, en niet op basis van veiligheid of hygiëne. We willen dit niet vanuit onze maatschappelijke normen en waarden.'

Staatssecretatis voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) stelt dat moet onderzocht worden of een wettelijk verbod op boerkini's in zwembaden nodig is. 'Wat is belangrijker: religieuze rechten of vrouwenrechten? Ik kies resoluut voor dat laatste. Een boerkini is geen symbool van emancipatie, maar van onderdrukking en leidt mogelijk tot een domino-effect.'

Gelijkekansencentrum Unia oordeelde vorig jaar al dat er geen juridische grond was voor een boerkiniverbod en neerkomt op discriminatie. 'Dit vonnis komt overeen met onze analyse', stelt Els Keytsman (ex-Groen) van Unia. 'Het verbod kan zowel moslima's benadelen als personen die dat doen om andere redenen, zoals gezondheid, fysieke eigenschappen of een handicap. Mensen moeten de vrijheid hebben om te dragen wat ze willen, ook in een zwembad.'

