Rechterhand Vandeput is lobbyist F-35's

Volgens Vandeput is er echter nooit gevoelige informatie uitgewisseld. ‘Simon Put is even voor kerstmis weggestuurd van het kabinet, nadat was gebleken dat hij gesprekken had met Lockheed Martin. Die contacten handelden over zijn nieuwe job en nooit over het vervangingsdossier. Er staan sterke schotten tussen ons kabinet en het team dat bezig is met de vervanging van de F-16’s. Er is geen gevoelige informatie over dit dossier beschikbaar op het kabinet’, aldus de woordvoerder van Vandeput.