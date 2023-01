Reconstructie van een mislukte kernuitstap | Hoe Tinne Van der Straeten dacht dat de buit binnen was

De Vivaldi-coalitie werd gesmeed dankzij een opmerkelijk blauw-groen pact over de kernuitstap. Minister Tinne Van der Straeten maakte van de uitvoering haar missie. Terwijl haar collega’s zich blindstaarden op de covidcrisis, slaagde ze er bijna in met een cryptisch A4’tje en onderonsjes met Eurocommissaris Margrethe Vestager de buit binnen te halen. Een reconstructie in drie delen. Vandaag: Hoe Tinne Van der Straeten dacht iedereen te slim af te zijn.