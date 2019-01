Recordomzet voor Nationale Loterij

De Nationale Loterij heeft in 2018 een record van 1,3 miljard euro aan gokinkomsten verdiend.

Dat is een kleine stijging met 4 procent tegenover 2017, ook al een recordjaar. Dat meldt de topman van de Nationale Loterij Jannie Haek.

Niet alleen qua omzet was het een absoluut recordjaar voor de Loterij. Die keerde in totaal 910 miljoen euro winst uit aan iets minder dan 80 miljoen winnaars. Het gemiddelde winstbedrag bedroeg 9 euro, met één uitschieter die 108 miljoen euro won met EuroMillions. Dat laatste telde in 2018 ruim 15 miljoen winnaars, onder wie vier in de hoogste rang van 17 miljoen en meer.

Hoog volume, lage bedragen

In 2018 zetten 6,7 miljoen Belgen in op 256,5 miljoen euro. Wekelijks spelen 1,7 miljoen mensen. De gemiddelde inzet per Belg was 5 euro en individuele gokkers speelden gemiddeld 30 keer. 'Dat is ook het model dat we willen. We gaan voor hoog volume, maar lage gokbedragen. Dat verlaagt het risico op verslaving', aldus Haek.

Haek wilde niets kwijt over een andere belangrijke omzetpoot, de inkomsten uit sport- en voetbalgokken. 'Daar maken we geen details over bekend omdat de Loterij moet concurreren met grote privéspelers.' Bij de presentatie van de jaarcijfers gaf Haek alleen vrij dat het overheidsbedrijf 110 miljoen verdient aan alle activiteiten die geen Lotto, krasbiljetten en EuroMillions zijn.

Flagshipstores

De Loterij had nooit meer verkooppunten (7.232). Het gaat onder meer om krantenwinkels, kleine supermarkten, tankstations en postkantoren. Nieuw is dat de Loterij in 2018 drie eigen flagshipstore opende in enkele grote steden. Er zijn winkels in het commerciële hart van Gent (Korenmarkt), Antwerpen (de Meir) en Luik (Galerie Saint-Lambert). 'Mensen kunnen er niet alleen onze producten kopen, maar ook hun winst ophalen, tombolapakketten aanvragen en aanvragen doen voor steun aan goede doelen.'

De Loterij opent tegen de zomer ook een winkel op het De Brouckèreplein in hartje Brussel. Daar zullen voortaan ook de live trekkingen gebeuren - nu was dat in Vilvoorde - die worden uitgezonden op tv. Mogelijk komt daarna Hasselt aan de beurt. De Loterij wil in totaal acht à tien winkels. 'De traditionele krantenwinkel verdwijnt uit de markt', zegt Haek. 'Mee daarom zet de Nationale Loterij in op eigen winkels.'

Die eigen winkels botsten eerder al op kritiek van de uitbaters van krantenwinkels. Er is wrevel omdat de Loterij steeds meer als een volwaardig gokbedrijf opereert. Onder de paraplu van de regering evolueerde ze van een vehikel met één trekking per week tot een machine met 1,3 miljard omzet met meerdere trekkingen, een massa krasloten en sportgokken. Ze blijft alleen weg van casino- en kastspelen.

Online gokken

De fysieke retail blijft met 1 miljard euro nog altijd goed voor ruim 80 procent van de inkomsten. De digitale inkomsten stegen met een vijfde tot 16 procent van de totale omzet. 19 miljoen, of 1 procent, komt uit de verkoop van abonnementen. De Loterij telt bijna 900.000 online accounts, een stijging met 20 procent. De omzet uit spelers die met tablet en smartphone gokken, bedraagt 74 miljoen euro, een stijging met 43,4 procent.