Regenboogvlag wappert aan Wetstraat 16

De moord op een man in Beveren, vermoedelijk met homofobe motieven, leidt tot een massale steunbetuiging voor de lgbti+-gemeenschap. Aan de Wetstraat 16, het kantoor van de premier, wappert dinsdag de regenboogvlag.

Op vraag van premier Alexander De Croo (Open VLD) wappert dinsdag de regenboogvlag, het symbool van de holebigemeenschap, aan de Wetstraat 16. 'Het is belangrijk dat we allemaal samen duidelijk maken dat er in ons land geen enkele plaats is voor haat', zegt de premier. 'Hier moet iedereen zichzelf kunnen zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is.'

De premier zegt dat de vlag een gebaar van medeleven is met de vrienden en de familie van de vermoorde man. 'Maar het is ook een teken van steun en solidariteit aan alle jongeren die zich nu zorgen maken of ze wel hun coming out moeten doen, aan de lbgti-koppels die bang zijn om hun liefde voor mekaar op straat te tonen.'

Het toont hoe de moord op een 41-jarige man uit Sinaai een golf van emotie heeft teweeggebracht. Hij werd zaterdag met messteken om het leven gebracht in Beveren, nadat hij een afspraak had gemaakt om iemand te ontmoeten via een gaydatingapp.

In werkelijkheid bleken drie minderjarige jongeren een vals profiel op de datingapp te hebben aangemaakt. Er volgde een schermutseling, waarbij de man met een mes in de borst werd gestoken en overleed.

Motieven onduidelijk

De precieze motieven zijn nog altijd onduidelijk. Mogelijks gaat het om gaybashing, waarvan dit het allereerste geval in Vlaanderen zou zijn met een dodelijke afloop. In Franstalig België gebeurde het wel al. In 2012 werd in Luik de 32-jarige Ihsane Jarfi vermoord. Drie daders werden veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, de vierde kreeg 30 jaar cel.

Volgens de VRT zijn de afgelopen weken in de regio rond Beveren nog twee homoseksuele mannen overvallen, nadat ze via een homodatingapp in de val waren gelokt. Opnieuw is het niet duidelijk of het motief homohaat is, dan wel of ze de datingapp vooral gebruikten als lokmiddel voor een roofoverval.

Minderjarige daders

Veel details over de zaak zijn er nog altijd niet, omdat de drie verdachten minderjarig zijn. Het parket is zo'n geval uiterst voorzichtig met informatie. Een van de drie minderjarigen, een zeventienjarige uit Antwerpen, meldde zich zondag bij de politie en is door een jeugdrechter in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. De twee andere verdachten - een zestien- en zeventienjarige uit Beveren - hebben zich later bij de politie gemeld en zijn verhoord.

In het park waar de 41-jarige man stierf, hielden maandagavond een vijftigtal mensen een wake. Ze legden bloemen neer en hingen regenboogvlaggen op. In Gent hulde de Ghelamco-Arena zich maandagavond in de regenboogvlag.

In de Wetstraat weerklinkt bij alle partijen, over het hele politieke spectrum, afschuw over de moord.