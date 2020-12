Regering-De Croo brengt bazooka 3.0 in stelling

Een ontwerp-KB van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de gewaarborgde kredieten voor kmo's te verlengen tot 30 juni 2021 ligt op de tafel. Daarmee wordt opnieuw de bazooka in stelling gebracht, die moet toelaten dat kmo's de coronacrisis kunnen doorstaan.

Het kabinet-Van Peteghem houdt de boot nog af. 'Het is nog in volle bespreking', luidt het. Maar het is geen geheim dat werk wordt gemaakt van een verdere finetuning van de bazooka van 50 miljard euro, die al bij het begin van de coronacrisis in stelling werd gebracht. De regering-De Croo besloot begin november dat werk zou worden gemaakt van een verlenging van de garantieregeling voor kmo's en kredietverzekeringen tot 30 juni 2021.

In het ontwerp-KB luidt het dat de verlenging nodig is om de toegang tot financiering te blijven verzekeren voor kmo's. 'De nieuwe ernstige golf van het coronavirus in de herfst heeft ertoe geleid dat veel kmo’s hun activiteiten opnieuw sterk hebben moeten beperken of zelfs sluiten. Als gevolg van de ernst en de langere duur van de negatieve effecten van het coronavirus op de economie is het wenselijk om deze Staatsgarantie te verlengen tot juni 2021. Ondersteuning blijft immers nodig om de toegang tot financiering van kmo’s te verzekeren'.

Pijnpunten

In overleg met de bankenwereld zijn enkele pijnpunten in orde gebracht die ertoe leidden dat de eerste bazooka van 50 miljard euro, die gelanceerd werd in maart, geen voltreffer was. De banken maakten bij het toekennen van kredieten al bij al weinig gebruik van de staatsgaranties, zoals de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch eerder meegaf in het parlement. De risico's lagen nog te veel bij de banken zelf, klinkt het in financiële kringen.

In de zomer is bijgestuurd. De looptijd van de gewaarborgde kredieten werd opgetrokken van één naar drie jaar, waardoor bedrijven meer tijd kregen om de kredieten terug te betalen en de potentiële verliezen voor de banken beperkt werden. Die bazooka 2.0 was ook populairder, maar toen was het ergste van de eerste coronagolf al voorbij. Inmiddels zitten we volop in een tweede coronacrisis, waardoor er werk is gemaakt van een verlenging tot 30 juni 2021.

Kredieten tot vijf jaar