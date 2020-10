Regering-De Croo draagt Kris Peeters voor bij Europese Investeringsbank

De regering-De Croo draagt CD&V-boegbeeld Kris Peeters voor als ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB). 'Ik ben vereerd', zegt Peeters. Hij plant een verhuizing naar Luxemburg.

Het vicevoorzitterschap van de Europese Investeringsbank (EIB) is de bonus die CD&V-voorzitter Joachim Coens in de laatste uren van regeringsonderhandelingen over de ministerposten kon binnenhalen. Dat gebeurde in een discreet onderonsje van Coens met de formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette, vernam De Tijd.

De lucratieve post bij de EIB - goed voor 23.000 euro bruto per maand - was de prijs die De Croo heeft moeten betalen voor de Zestien. Zoals geweten heeft Coens er zich lang tegen verzet dat het premierschap naar De Croo zou gaan.

Toen ze er bij de sp.a en de MR lucht van kregen, was gemor te horen. CD&V had met Financiën, Binnenlandse Zaken en het begeerde staatssecretariaat Asiel en Migratie al stevige ministerposten op zak. Dat daar nog de EIB bovenop kwam, maakte het geheel onevenwichtig, klonk het. Het moest nog worden uitgeklaard.

Regeringstop

De regeringstop heeft er echter geen gras over laten groeien. Geen van de vicepremiers heeft zich tijdens een bijeenkomst van het kernkabinet verzet tegen de toekenning van de post aan CD&V. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft inmiddels Peeters, die nu nog in het Europees Parlement zit, in stelling gebracht om naar de EIB in Luxemburg te gaan. De EIB beslist in december of januari of ze de voordracht aanvaardt. Als de EIB het licht op groen zet, verhuist Peeters naar Luxemburg.

De vraag ligt wel nog voor of België ook niet het volgende mandaat van zes jaar mag invullen. Want nu is er nog maar 2,5 jaar te gaan, tot eind 2023. Michel claimde eind 2017 de post al, maar sindsdien is de stoel leeg gebleven. Tot ergernis van Den Haag en Luxemburg, die door de Belgische besluiteloosheid hun belangen bij de EIB niet meer behartigd zagen.

Michel zag in de post bij de EIB een mooie exit voor Didier Reynders. Maar het liberale zwaargewicht was niet meer geïnteresseerd, toen bleek dat hij geen kans maakte om de nummer één van de EIB te worden. Daarop kwam Philippe Muyters (N-VA) in beeld, maar na het vertrek van de N-VA uit de regering kwam ook daar niets meer van in huis.

Puzzel