Regering-De Croo krijgt vertrouwen van het parlement

De parlementsleden kregen voor de stemming nog een laatste mogelijkheid om terug te komen op het investituurdebat van gisteren. Het parlement debateerde nog tot omstreeks 3 uur vannacht over het regeerakkoord. Bij de oppositie was de teneur vooral dat het regeerakkoord te vaag is en dat de regering niet gestut is door een Vlaamse meerderheid. 'Deze regering is niet democratisch', viel te horen.