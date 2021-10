Regering-De Croo mikt op bijkomende reductie CO2-uitstoot met 25 miljoen ton

Om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen wil de regering-De Croo die uitstoot met nog eens bijkomend met 25 miljoen ton reduceren. Daarvoor is op de klimaatministerraad een roadmap uitgewerkt.

De ministers van de regering-De Croo zaten vrijdag voor het eerst in levende lijve rond de tafel voor de klimaatministerraad. Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) had de collega's in de zomer gevraagd op te lijsten wat ze zullen doen om de de CO 2 -uitstoot met 55 procent te verminderen tegen 2030, zoals in het regeerakkoord van Vivaldi staat.

Concreet komt het erop neer dat de federale regering tegen 2030 nog een bijkomende inspanning wil doen van zo'n 25 miljoen ton minder CO 2 die wordt uitgestoten. Dat komt dan boven op de reductie van de CO 2 -uitstoot met 208 miljoen ton, zoals is voorzien in het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 dat ons land eind 2019 al aan de Europese Commissie heeft voorgelegd.

Er wordt vooral ingezet op bijkomende offshore windenergie en het afbouwen van fossiele brandstoffen.

Met die menukaart kan de regering-De Croo eind deze maand naar de Klimaattop van Glasgow trekken.

Maar afspraken binnen België wie welke inspanningen zal doen, moeten nog worden gemaakt.

Meteen heeft de regering-De Croo een menukaart opgesteld van maatregelen die inzake fiscaliteit, energie, transport, economie, overheidsgebouwen en -bedrijven, ontwikkelingssamenwerking en het klimaatbeleid moeten worden genomen. De grootste impact hebben de plannen voor het uitbreiden van de offshore windenergie en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

To do-lijstjes

Alle ministers hebben een to-dolijstje opgesteld. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moet niet alleen werk maken van een vergroening van de fiscaliteit tegen 2023, zoals hij al deed met de leasewagens. Op zijn lijstje staat eveneens het geleidelijk laten uitdoven van de subsidiëring van fossiele brandstoffen.

Van Peteghem moet er in 2022 voorts werk van maken dat in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een ecologisch transitiefonds wordt opgericht, zodat bedrijven steun kunnen krijgen om mee de groene omslag te maken.

De opbrengst van de geplande Europese CO2-taks voor de transportsector en voor gebouwen wil de regering gebruiken als een klimaatbonus om gezinnen en kmo's te ondersteunen in de groene transitie.

Hij moet ook een zogenaamde 'klimaatbonus' uitwerken. De opbrengst van de geplande invoering van een Europese CO 2 -taks voor de transportsector en voor gebouwen wil de regering gebruiken als een klimaatbonus om gezinnen en kmo's te ondersteunen bij de groene transitie.

De belangrijkste opdracht van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is te bereiken dat de offshore windmolenparken tegen 2030 goed zijn voor 4 gigawatt groene stroom. Dat past in de plannen voor nog meer offshore windmolenparken. Ze moet ook werk maken van meer interconnectiviteit met de buurlanden. Ook wordt verder ingezet op waterstof en andere groene brandstoffen.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) moet het treinverkeer vergroenen en versterken. Voorts moet hij de fiets promoten. En tegen de horizon van 2050 mikt de regering erop dat de lucht- en scheepvaart helemaal emmissievrij zijn. Voorts moet er een federaal plan voor een circulaire economie komen. Ook het isoleren en energie-efficiënt maken van overheidsgebouwen zit in het pakket. De vergroening van het wagenpark van overheidsbedrijven staat eveneens op het menu.

Klimaattop Glasgow

Met die menukaart kan België eind deze maand naar de klimaattop van Glasgow trekken. Glasgow is het vervolg op de klimaatconferentie van Parijs, waar is afgesproken de opwarming van de aarde niet hoger te laten oplopen dan 2 graden. In Glasgow moeten de doelstellingen vertaald worden in concrete actie. Klimaatactivisten zoals Anuna De Wever vrezen dat het allemaal nog te vaag zal blijven.

In de regering-De Croo ontpoppen de PS en Vooruit zich als ecosocialisten, die aan de kar willen trekken, maar harde noten zijn nog niet gekraakt.

