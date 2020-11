Regering-De Croo ziet begrotingstekorten oplopen

Ook het structureel tekort wordt naar boven herzien. De prognose voor dit jaar is dat het structureel tekort oploopt naar 6,4 procent, terwijl eerst was uitgegaan van 5,9 procent. Volgend jaar zou het structureel deficit uitkomen op 5,6 procent, wat bijna een procentpunt meer is dan het structureel tekort van 4,7 procent, waar eerst van was uitgegaan.

De herziening weerspiegelt vooral de impact van de tweede coronagolf en de lockdown, en de bijkomende inspanningen die de regering levert 'om iedereen die getroffen is door Covid-19 - medisch en economisch - zoveel mogelijk te ondersteunen', luidt het in een persbericht.

Steunmaatregelen

'De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis', zegt De Croo. 'Ook economisch is de tol bijzonder zwaar. De federale regering engageert zich om iedereen die getroffen is zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit jaar werd al voor 12,7 miljard euro aan steun uitgetrokken en ook volgend jaar laten we niemand achter. We zullen blijven doen wat nodig is om iedereen zoveel mogelijk te steunen en de kans te geven deze moeilijke periode te overbruggen', aldus De Croo.