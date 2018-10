Regering-Michel is meerderheid kwijt

In Antwerpen kan de huidige coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD nog nipt verder regeren, maar de regering-Michel is haar meerderheid wel kwijt.

Centrumrechts is nog niet dood en begraven, blijkt uit de verkiezingsresultaten in Antwerpen. Het dreamteam van burgemeester Bart De Wever behoudt een nipte meerderheid van één zetel. De coalitie van de N-VA, CD&V en Open VLD behoudt ook in Vlaanderen een meerderheid, blijkt uit een simulatie van het onderzoekscentrum Vives (KU Leuven) op basis van de provincieraadsverkiezingen.

In het Vlaams Parlement zou centrumrechts volgens Vives zelfs de enige coalitie zijn die nog aan een meerderheid raakt. Een tripartite (Open VLD, CD&V, de sp.a), een regenboogcoalitie (CD&V, de sp.a, Groen), paars (Open VLD, de sp.a), paars-groen (Open VLD, de sp.a, Groen), oranje-blauw (CD&V, Open VLD) en oranje-rood (CD&V, de sp.a) komen helemaal niet aan een meerderheid in het Vlaams halfrond.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Maar in de Kamer is centrumrechts wel zijn meerderheid kwijt. Een Zweedse coalitie raakt niet meer aan een meerderheid omdat de N-VA liefst negen zetels in de Kamer zou verliezen, maar ook omdat de Franstalige liberalen van de Mouvement Réformateur, de partij van premier Charles Michel, drie Kamer-zetels zouden kwijtspelen.

Centrumrechts kan federaal enkel verder doen, als het cdH van Benoît Lutgen zich alsnog aansluit. Volgens het onderzoek van Vives zijn de enige andere opties coalities met de Parti Socialiste. Een klassieke tripartite (de MR, Open VLD, de PS, de sp.a, CD&V, het cdH), een regenboogcoalitie (de PS, de sp.a, CD&V, het cdH, Groen, Ecolo) en paarsgroen (de PS, de sp.a, de MR, Open VLD, Groen, Ecolo) raken aan een meerderheid. De PS zou dus een federale regering zonder de N-VA op de been kunnen brengen. In het Vlaams Parlement zou de N-VA wel incontournabel zijn.

Braziliaans

Als De Wever wil vermijden dat er na de verkiezingen van 2019 vanuit Franstalig België een progressieve coalitie of een klassieke tripartite wordt opgedrongen, houdt hij dus het best een alternatief achter de hand voor centrumrechts. Vandaar dat De Wever de hand uitsteekt naar Groen. Dan heeft hij niet alleen een alternatief voor de nipte meerderheid van de N-VA, CD&V en Open VLD in Antwerpen, maar misschien is het nog belangrijker ook een ‘Braziliaanse’ wildcard op zak te hebben na de nationale en Vlaamse verkiezingen in mei 2019.

Vooralsnog lijkt Groen echter niet mee te willen dansen.

Als De Wever een alliantie tussen de N-VA en Groen in de steigers kan zetten, dan heeft hij nieuwe kaarten waarmee hij kan spelen na de federale en Vlaamse verkiezingen. Een Braziliaanse coalitie van de N-VA, Open VLD, Groen en aan Franstalige zijde de MR en Ecolo heeft in Vlaanderen en federaal een meerderheid.