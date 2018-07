Regering-Michel pikt begrotingsdraad opnieuw op

De voornaamste ministers van de federale regering zitten sinds zaterdag 18 uur opnieuw samen in Hertoginnedal om zich opnieuw te buigen over de begroting 2019.

Problematisch

Uit goede bron is te horen dat bepaalde cijfers van Financiën problematisch blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorafbetalingen van de vennootschapsbelastingen. De regering heeft de belastingvermeerdering verhoogd voor bedrijven die geen voorafbetalingen doen, maar de vraag is in hoeverre de verhoging van de voorafbetalingen al dan niet structureel is of eerder toe te schrijven aan de voorziene sancties.