Regering-Michel voert wet over huiszoekingen bij illegalen in stilte af

Het wetsontwerp dat huiszoekingen in de zoektocht naar illegalen mogelijk maakt is een stokpaardje van de N-VA. Het verplicht onderzoeksrechters om altijd toelating te geven voor een woonstbetreding zodat mensen zonder papieren, die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten, kunnen worden opgespoord.

Maar begin dit jaar kwam protest tegen het initiatief. Advocaten, onderzoeksrechters en vluchtelingenorganisaties gingen in het verweer. De onderzoeksrechters vonden het geen goed idee dat ze toestemming voor woonstbetredingen moesten geven, zonder dat vooraf een gerechtelijk onderzoek gebeurd was.

Regeringszaak

Campagnemodus

Bij de begrotingsonderhandelingen in juli, waar ook andere gevoelige dossiers zoals Arco aan bod kwamen, werd evenmin over de woonstbetredingen gesproken.

Binnen minder dan twee maanden zijn er lokale verkiezingen en enkele maanden later nationale verkiezingen. De Wetstraat is in campagnemodus, waardoor niet veel meer beslist wordt.

Ook over welk toestel de F-16gevechtsvliegtuigen moet vervangen, moet de federale regering nog beslissen. Die beslissing wordt eind volgende week verwacht. Het is erg twijfelachtig of er tijdens een electorale campagne witte rook komt over gevoelige dossiers als de beursgang van Belfius of woonstbetredingen bij illegalen.