Regering-Wilmès krijgt volmachten voor maximaal zes maanden

De ontslagnemende regering-Wilmès krijgt volmachten, zodat haar regering de strijd kan aangaan met het coronavirus.

De machteloze premier, zo werd eerste minister Sophie Wilmès (MR) genoemd toen ze het stokje overnam van ontslagnemend premier Charles Michel. Dat blijft ze niet, wat haar regering krijgt een pak meer slagkracht. Na marathonoverleg met de oppositie werd beslist om de bestaande regering volmachten te geven om de strijd aan te gaan met het coronavirus.

Volmachten zijn in ons land een manier om een regering zeer ruime bevoegdheden te geven om een crisis aan te pakken. Om een beslissing door te drukken, hoeft ze niet langer voorafgaandelijk de steun te krijgen van het parlement. Bijvoorbeeld in de jaren 80 regeerde toenmalig premier Wilfried Martens een tijdlang met volmachten om de economische crisis te bestrijden.

'Geen blanco cheque'

'Volmachten zijn geen blanco cheque', verklaarde koninklijk opdrachthouder Patrick Dewael (Open VLD) op een persconferentie. 'Ze moeten achteraf het voorwerp uitmaken van bekrachtiging en ratificatie van het parlement. We gaan uit van een periode van drie maanden, maar een verlenging van drie maanden zal mogelijk nodig zijn.'

De volmachtenregering bestaat uit dezelfde drie partijen - de MR, Open VLD en CD&V - als de ontslagnemende regering-Wilmès. Maar ze krijgt de steun van tien politieke partijen. Naast de regeringspartijen gaat het over de N-VA, de PS, de sp.a, Ecolo, Groen en het cdH. Hoewel de partij afgelopen weekend niet mee aan tafel zat, zal ook DéFi de regering steunen.

Als alle partijen woord houden, zal de regering-Wilmès de steun krijgen van 127 van de 150 Kamerleden. Dewael en co-koninklijk opdrachthouder Sabine Laruelle (MR) lichten maandag koning Filip in over de politieke actualiteit, waarop die Wilmès normaal zal aanstellen als formateur. In de loop van de week moet haar regering groen licht krijgen van de Kamer.

Volwaardige regering

Volgens koninklijk opdrachthouders Dewael en Sabine Laruelle (MR) was er te weinig tijd om een volwaardige regering te vormen, maar ze hopen dat de politieke hoofdrolspelers daar de komende maanden werk van maken. 'Niets sluit uit dat daar in de mean time werk van wordt gemaakt', stelt Dewael.

De afgelopen uren en dagen lagen alternatieve scenario's op tafel. Een denkspoor was bijvoorbeeld om de regering-Wilmès uit te bereiden met de N-VA en die te laten steunen door de PS. Die scenario's werden evenwel van tafel geveegd. 'Je moet geen deel uitmaken van een regering om jouw verantwoordelijkheid op te nemen', zo verwoordde Dewael het.