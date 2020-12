Regering bereidt pandemiewet voor

De federale regering werkt aan een wet over de uitzonderlijke maatregelen die nodig blijven in de strijd tegen de coronapandemie. De Kamer zou het ontwerp na nieuwjaar bespreken.

De federale regering heeft de eerste voorbereidingen getroffen om een coronawet te schrijven. Dat zegt federaal minister van Volkgezondheid Annelies Verlinden (CD&V) maandagmorgen op Radio 1.

Op de wet wordt al een tijdje aangedrongen, omdat de strijd tegen de pandemie uitzonderlijk zware beslissingen vereist die vaak ingaan tegen burgerrechten. Tot nog toe worden die beslissingen via koninklijke en ministeriële besluiten genomen.

Een wet heeft als voordeel dat de Kamer mee beslist daarover. Bovendien kan het Grondwettelijk Hof mogelijk zich dan uitspreken over de wet en controleren of de balans tussen burgerrechten en de coronastrijd in evenwicht is.

Een wet moet het 'kader' duidelijker maken, zegt Verlinden. De eerste teksten circuleren, vervolgde ze. In het voorjaar zou de pandemiewet in de Kamer moeten worden besproken.

Drones

Verlinden zei ook dat ze extra richtlijnen over het gebruik van drones heeft rondgestuurd. Die mogen niet 'systematisch worden gebruikt om vaststellingen te doen bij mensen thuis'. Wat wel kan, is ze gebruiken om te kijken of er te veel mensen in een winkelstraat wandelen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken blijft de algemene regel dat de politie toelating van de proceur moet krijgen vooraleer ze bij iemand thuis binnen valt op een coronafeestje. Slechts bij betrapping op heterdaad of dreigend gevaar voor de volksgezondheid kan dat zonder die toelating, maar dat blijft een uitzonderlijke procedure, benadrukte Verlinden. Voor cafés en feestzalen, die geen gezinswoning zijn, gelden soepeler regels.

Coronaboetes