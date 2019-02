Regering bevriest sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Parlement

'Wat is berekend door de CREG en vorige week is aangekondigd, gaat niet door. Het sociaal tarief blijft behouden op het niveau van voor 1 februari', zegt Peeters. Dat besluit moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State, de gewesten en het parlement, maar de bevriezing zou retroactief werken. 'We rekenen op het parlement voor politieke steun', zei premier Charles Michel. Zijn ontslagnemende regering heeft daar geen meerderheid meer. 'Dit is een belangrijke beslissing, waar nog eens uit blijkt dat we ook voor de groep die het al moeilijk heeft de nodige inspanningen doen.'