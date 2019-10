Regering blaast contract voor vip-vluchten plots af

Na amper een maand en na een procedure voor de Raad van State trekt de regering haar beslissing over de huur van twee luxevliegtuigen in.

De regering komt na een maand al terug op het miljoenencontract dat ze sloot voor de vip-vliegtuigen waarmee de ministers en de koning vliegen. Op 10 september besloot minister van Defensie Didier Reynders (MR) twee luxevliegtuigen te huren bij de firma Abelag Aviation. Dat zou 124 miljoen euro kosten, verspreid over twaalf jaar.

Volgens Reynders was dat niet exuberant, het zou zelfs een besparing van zo’n 4 miljoen euro per jaar opleveren. Het ging om een ‘wet lease’-overeenkomst waarbij de toestellen gehuurd worden zonder de bemanning. De Falcon 7X is wel de Rolls-Royce uit het Dassault-gamma. Hij kan 13 uur non-stop vliegen, is meer dan 23 meter lang en kan tot 14 passagiers vervoeren.

Witte vloot

Begin vorige maand gaf de federale ministerraad groen licht om het contract voor de zogeheten ‘witte vloot’ toe te kennen aan Abelag Aviation. Een van de andere kandidaten, Flying Group, stapte meteen naar de Raad van State omdat volgens haar meerdere fouten waren gemaakt bij de toekenning van het contract.

124 miljoen De regering was bereid de komende twaalf jaar 124 miljoen euro te betalen voor de huur van twee luxevliegtuigen.

De zaak moest vrijdag voorkomen voor de Raad van State. Maar Defensie heeft de andere partijen al laten weten dat ze de beslissing zal intrekken. De Raad zal de zaak daarom voor onbepaalde tijd uitstellen.

Hoe het verder moet met het miljoenencontract wil het kabinet-Reynders niet kwijt. Het wil niet eens bevestigen dat de beslissing wordt ingetrokken, hoewel dat al officieel is meegedeeld aan de Raad van State. ‘Wij kunnen niets kwijt over de inhoud van de lopende procedure’, luidt het.

Gebrekkige motivatie

Vanwaar de plotse ommekeer? Is er wat loos met het miljoenencontract? We weten dat de vliegtuigmaatschappij die de procedure aanspande bij de Raad van State verschillende pijnpunten aanhaalt. Onder andere dat Defensie zou hebben nagelaten de betrouwbaarheid te controleren van de vliegtuigmaatschappijen die meedongen naar het contract. Het lijkt in elk geval geen overbodige luxe dat Defensie eerst screent wie de vliegtuigen levert die de ministers en de koning gebruiken.

Een ander pijnpunt dat concurrent Flying Group in de procedure aanhaalde, is dat Abelag het contract in de wacht sleepte dankzij een ‘abnormaal lage prijs’. Het winnende bod van 124 miljoen euro zou zo’n 40 miljoen lager liggen dan die van de twee laatst overgebleven concurrenten die het niet haalden. Ook zou Defensie haar beslissing niet goed gemotiveerd hebben. Voorts wordt opgeworpen dat Reynders in deze periode van lopende zaken niet de bevoegdheid had het contract toe te kennen.

Abelag Aviation

Abelag Aviation is een Belgisch bedrijf dat is opgericht in 1964. Het is gespecialiseerd in zakenvluchten en draaide vorig jaar ruim 61 miljoen euro omzet. In 2013 kwam Abelag in handen van Luxaviation Group. Die groep is in tien jaar uitgegroeid tot een van de grootste privévliegtuigmaatschappijen met zo’n 260 vliegtuigen en meer dan 1.400 werknemers.

In 2015 is een derde van de aandelen in handen gekomen van Chinese investeerders (China Min sheng Investment). In de Luxemburgse bedrijfsakten van Luxaviation doken ook al enkele vennootschappen op Cyprus en de Britse Maagdeneilanden op.

Bij Abelag Aviation vielen ze uit de lucht over de geplande intrekking van de beslissing. ‘We weten dat Flying Group een procedure aanspande voor de Raad van State. Dat deed het ook al voor andere contracten, telkens zonder resultaat. Dit begint op een lastercampagne te lijken om de geloofwaardigheid van Abelag aan te tasten’, stelt Griet Mostincx, de operationeel directeur van Abelag Aviation.