Regering botst met experts over coronatests

Hoewel ons land in staat is 10.000 coronatests per dag uit te voeren, werden er woensdag ‘slechts’ 4.300 gedaan. Volgens federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) komt dat omdat de regels voor wie getest mag worden te streng zijn.

De gehanteerde definitie is behoorlijk strikt. De experts bekijken hoe ze kan worden versoepeld. Op een vergadering donderdag geraakten ze het niet eens. Er is discussie in welke mate tests kunnen worden opengesteld voor mensen die geen symptomen hebben.

Verzet

De politiek is vragende partij, maar enkele experts zijn tegen. ‘Een test is een momentopname. Wie vandaag negatief is, kan morgen positief zijn. Een negatieve test kan daardoor een vals gevoel van veiligheid geven’, duidt viroloog Steven Van Gucht het verzet van enkele collega’s.

Ik roep de experts op hun advies te herzien en de testen die we hebben zo snel mogelijk te doen. Philippe De Backer Federaal minister

De Backer ergert zich aan het uitblijven van nieuwe richtlijnen, die artsen en verplegend personeel geacht worden te volgen. ‘Het is frustrerend dat de experts zeggen dat het niet nodig is mensen zonder symptomen te testen. Ik roep ze op hun advies te herzien en de testen die we hebben zo snel mogelijk te doen’, verklaarde de liberale minister donderdag in de Kamer.

De Backer wil vooral in de woon-zorgcentra, waar het coronavirus almaar meer dodelijke slachtoffers maakt, snel extra testen. Er werd al van de richtlijnen afgeweken door 11.000 tests op te sturen naar 85 Vlaamse rusthuizen, waar de nood hoog is. Ongeveer 700 andere instellingen blijven voorlopig in de kou staan.

Symptomen

In principe kunnen bewoners van woon-zorgcentra enkel worden getest als ze coronasymptomen hebben. Volgens de richtlijnen kan dat enkel voor de eerste bewoners in een rusthuis die ziek worden. Zodra sprake is van een uitbraak, hoeft dat niet meer. Zonder tests is het voor rusthuizen evenwel bijzonder moeilijk om te beslissen welke bewoners ze moeten isoleren.