Regering bouwt extra drempels in voor zware beroepen

Periodes van langdurige ziekte en tijdskrediet tellen niet mee om vroeger met pensioen te gaan

De federale meerderheidspartijen buigen zich donderdag opnieuw over de zware beroepen. Over de grote lijnen zijn ze het eens: wie een baan heeft die als een zwaar beroep wordt erkend, kan vroeger met pensioen. Over de uitwerking van de voorwaarden voor een erkenning is de regering-Michel evenwel zwaar verdeeld. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft een eerder voorstel bijgeschaafd, blijkt uit een nota die hij op de tafel van het kernkabinet heeft gelegd en die De Tijd kon inkijken.

De N-VA en Open VLD vrezen een uitholling van eerdere pensioenhervormingen als te veel beroepen als zwaar worden erkend. De Vlaams-nationalisten waarschuwen dat tot 50 procent van de statutaire ambtenaren hun beroep als zwaar erkend zullen zien. Dat komt mede doordat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) alle leerkrachten in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs wil laten erkennen. De gesprekken focussen momenteel enkel op de ambtenaren - voor de werknemers wordt later een gelijkaardig systeem uitgebouwd.

Bacquelaine komt deels aan de kritiek van de N-VA en Open VLD tegemoet. Aan de criteria raakt de Franstalige liberaal niet. Elke baan die fysiek zwaar is, waarbij met onregelmatige uurroosters wordt gewerkt of een veiligheidsrisico inhoudt, kan worden erkend als een zwaar beroep. Stress kan een verzwarend criterium zijn. Het is aan de sociale partners om op basis van die criteria en een vastgelegd budget uit te maken om welke beroepen het gaat.

Wel beperkt Bacquelaine de periodes die mensen kunnen inroepen als gewerkte jaren in een zwaar beroep. Effectief gewerkte jaren tellen vanzelfsprekend mee, net zoals moederschaps- en vaderschapsverlof en afwezigheid door een arbeidsongeval. Voor andere gelijkgestelde periodes is hij veel strenger. Zo zullen per jaar maximaal 21 ziektedagen meetellen voor een zwaar beroep. Wie langer ziek is, bouwt voor die ziektedagen nog pensioen op, maar kan ze niet in rekening brengen om vroeger te stoppen met werken. Andere niet-gewerkte periodes, zoals tijdskrediet, tellen niet mee.

Daarenboven is in de regering nog discussie over hoelang iemand een zwaar beroep moet hebben uitgeoefend om vroeger te kunnen stoppen met werken. Momenteel wordt uitgegaan van vijf jaar, maar het is niet uitgesloten dat die voorwaarde wordt verhoogd tot tien jaar. Bacquelaine ziet dat evenwel niet zitten, omdat hij zich bij eerdere onderhandelingen met de vakbonden heeft vastgepind op vijf jaar.