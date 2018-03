Regering deelt uit wat ze bespaard heeft

De regering-Michel maakte de overheidsfinanciën nauwelijks gezonder. De daling van het begrotingstekort met ruim 8 miljard euro is vooral te danken aan de lage rente en de betere conjunctuur. De besparingen werden bijna volledig tenietgedaan door lastenverlagingen, berekende De Tijd.

Het zag er vrijdagavond naar uit dat de regering-Michel er bij de begrotingscontrole in zou slagen een gat van 1,4 miljard euro te dichten. En dat door ‘correcties’ aan te brengen in het rapport van het monitoringcomité, een groep begrotingsspecialisten. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd inderdaad een akkoord bevestigd, de regering kondigde voor zaterdagmorgen een persconferentie aan.

Van nieuwe structurele ingrepen - besparingen of belastingen - is geen sprake. Dat heeft alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Maar de keerzijde van de medaille is dat een begrotingsevenwicht nog altijd ver weg is. Ondanks de correcties bij de begrotingscontrole zal het tekort op het einde van de regeerperiode schommelen rond 4,5 miljard euro of 1 procent van het bruto binnenlands product. Want ook volgend jaar is een verkiezingsjaar en dan zal nauwelijks worden bespaard.

Verbetering

In het begin van de regeerperiode daalde het tekort wel fors. Michel en co. erfden van de regering-Di Rupo een begrotingstekort van 3,1 procent van het bbp (12,2 miljard euro). Intussen is dat gezakt tot 4,5 miljard euro, een verbetering met bijna 8 miljard. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zegt daar steevast over dat twee derde van de sanering achter de rug is.

Maar die verbetering is voor een groot stuk te danken aan een lagere rente en aan de betere conjunctuur, blijkt uit berekeningen van De Tijd. De rentelasten zakten in vijf jaar met 1 procentpunt of zo’n 4,5 miljard euro. De betere conjunctuur deed het begrotingstekort krimpen met 0,7 procentpunt.

De conclusie is dat de overheidsfinanciën in deze regeerperiode vooral verbeterd zijn door externe factoren en dat nauwelijks voor 0,4 procentpunt verbetering is te danken aan eigen ingrepen. Dat is wel in de veronderstelling dat de regering de rente- en conjunctuurbonus dit en volgend jaar opnieuw opsoupeert. Maar dat is niet onrealistisch omdat verkiezingen in aantocht zijn.

Taxshift

Betekent dat dat de regering-Michel helemaal niet bespaard heeft? Absoluut niet. De overheid zal in de huidige regeerperiode 2,6 procentpunten - rente-uitgaven niet meegerekend - minder uitgeven. Terwijl eind 2014 nog 51,9 procent van het bbp werd uitgegeven, zal dat eind 2019 49,3 procent zijn, een sterke prestatie.

Maar die besparingen zijn grotendeels tenietgedaan door lastenverlagingen. De taxshift - waarbij de personenbelasting en de lasten voor bedrijven verlaagd werden - en de verlaging van de vennootschapsbelasting deden de belastinginkomsten met 2,2 procentpunten zakken. Het primair saldo - het begrotingssaldo zonder rentelasten en een goede graadmeter voor de gezondheid van de overheidsfinanciën - verbetert in deze regeerperiode amper, van 0,2 naar 0,6 procent van het bbp.

De regering-Michel heeft de verwachtingen dus niet ingelost. Ze beloofde, met de N-VA op kop, de overheidsfinanciën uit het slop te trekken. De begroting zou in 2018 al in evenwicht zijn, later werd dat 2019. En uiteindelijk werd het evenwicht losgelaten. Dat is een gemiste kans.

Doordat we nog altijd met tekorten kampen, zakt de overheidsschuld nauwelijks. De schuldgraad daalt deze legislatuur van 106,8 procent naar 101,2 procent van het bbp. Maar de schuld blijft zo’n 460 miljard euro, waarvoor we elk jaar ruim 11 miljard aan rentelasten betalen.