Regering doet onverwachte geste met sociale visite...

Premier Sophie Wilmès had een verrassing in petto: moederdag is zondag het startschot van een beetje sociale versoepeling.

De bloemenwinkels mogen zondag op Moederdag nog niet open, maar sociaal bezoek is wel weer toegelaten. De geste aan een bevolking die na 50 dagen lockdown op haar tandvlees zit, countert mee het beeld dat de regeringen geld boven mensen verkiezen.

'Wees gerust, er komt geen powerpoint.' Met een dosis zelfspot opende premier Sophie Wilmès (MR) de persconferentie na afloop van een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, een verwijzing naar het tumultueuze verloop en haar eigen dramatische optreden op 25 april. Toen draaide de communicatie in de soep, met urenlang uitstel door gevit over details tussen de politieke kopstukken rond de tafel. Nadat Franstalig België al overgeschakeld was naar de seizoensfinale van 'Expeditie Robinson' op TF1, volgde anderhalf uur meuk met tientallen slides waar een kat haar jongen niet in terugvond. Striemende kritiek viel Wilmès ten deel, ook vanuit haar eigen regeringsploeg.

Lees de officiële mededeling van Wilmès De details van de beslissingen van de Veiligheidsraad kan u hier lezen.

Dit keer begon de Nationale Veiligheidsraad - tussen federale topministers, regionale ministers-presidenten en experts - ruim 's ochtends ruim op tijd om een nieuw debacle te vermijden. De persconferentie begon stipt om 14.30 uur, door Wilmès aangekondigd op sociale media, en verliep in een rotvaart met de focus op de krachtlijnen. Ook binnenskamers liet Wilmès volgens de aanwezigen een andere gedaante zien. Ze greep in als een van de excellenties iets te oeverloos meanderde.

Moederdag

De premier had een verrassing in petto. Moederdag is zondag het startschot van een beetje sociale versoepeling. Elk huisgezin mag weer bezoek ontvangen van vier andere mensen. Het moeten wel altijd dezelfde vier mensen zijn. Het liefst buiten, maar binnen mag ook, en met respect voor de afstandsregel van anderhalve meter. Buiten sporten mocht al sinds 25 april met twee anderen.

Terrassen in Nederland, winkels in Duitsland Ook onze buurlanden Nederland en Duitsland versoepelen de regels. In Nederland gingen winkels nooit dicht en was al beslist dat de basisscholen op 11 mei deels weer opengaan. Premier Mark Rutte kondigde nu aan dat maandag kappers en masseurs weer aan de slag mogen. Vanaf 1 juni openen middelbare scholen en mag weer een terrasje gedaan worden. Bioscopen, theaters en restaurants mogen ook open, met 30 mensen. Vanaf 1 juli mogen events met 100 mensen en kunnen campings en vakantieparken open. Eredivisievoetbal zou weer kunnen vanaf september, maar zonder publiek. In Duitsland is het plan de Bundesliga vanaf half mei te hervatten. Maandag mogen de winkels heropenen en pakt het onderwijs de draad weer op. Bezoek is mogelijk tussen twee - altijd dezelfde - gezinnen.

Sociaal worden de teugels iets vroeger dan verwacht gevierd. Na bijna 50 dagen lockdown moest er iets gebeuren. De ministers en hun partijen zijn overstelpt met smeekbedes om ons sociale leven iets meer ruimte te geven. De kritiek dat de federale en de gewestregering de economie lieten voorgaan op het sociale weefsel, verhoogde de druk nog, zeker op de linkse partijen. Het voorstel was eerst om iedereen twee contactpersonen toe te staan, maar dat bleek te complex. Aan Erika Vlieghe, virologe en voorzitster van het panel dat de regering bijstaat in de exitstrategie, werd gevraagd wat maximaal kon. Vier mensen, klonk het.

Burgerzin

De regering geeft toe dat het een risico is. De kans bestaat dat het te vroeg is en het aantal besmettingen weer toeneemt. Maar de druk om meer perspectief te geven was groot. Wilmès roept nu op tot burgerzin. 'Naarmate we de maatregelen lossen, wordt het moeilijker de politie alles te laten controleren. Daarom doe ik een beroep op de verantwoordelijkheid van iedereen, noem het een contract.'

Wilmès riep op voorzichtig te blijven in de contacten met ouderen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde dat grootouders weer op hun kleinkinderen kunnen passen, als die tot de kerngroep van vier rond het gezin behoren. Maar zowel Vlieghe als minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet verstaan dat kinderopvang door grootouders echt niet de bedoeling kan zijn. Donderdag zou duidelijkheid moeten komen over de geplande bezoekregeling in de rusthuizen.

Een minder grote verrassing is dat na voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra en stoffenzaken maandag alle winkels open mogen. Er komen wel strikte regels en het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden. 'Het wordt meer runshoppen dan funshoppen', zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Profvoetbal

Weinig discussie was er over de competitiesport - lees het profvoetbal. Tot 31 juli blijft alles op slot. 'Dat bekekent niet dat competities op 1 augustus meteen kunnen beginnen', zei Jambon. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en zijn Franstalige en Duitstalige collega's hebben een voorstel klaar om mogelijk vanaf 18 mei groepstrainingen weer toe te laten. Maar groen licht is er nog niet. Door het competitieverbod is het topvoetbal er nu van overtuigd dat het zich op overmacht kan beroepen om alle uitgekeerde tv-geld definitief te claimen. Maar het telecombedrijf Telenet denkt dat het nog altijd de tv-pot voor het niet-afgewerkte deel van de competitie - 23 miljoen euro - kan terugkrijgen.

Woensdag volgt een nieuwe Veiligheidsraad. Op 18 mei gaan de scholen weer open. Voor daarna - de volgende fase staat gepland voor 8 juni - wordt gekeken wat mogelijk is voor de heropening van markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, kappers en schoonheidssalons. Ook huwelijken en begrafenissen worden geëvalueerd. De heropening van restaurants en horeca tegen dan zijn een optie. Met de buurlanden wordt bekeken of familiebezoek dicht over de grens weer kan. Volgende maand staat de herneming van reizen en events op het programma.

Wie een tweede verblijf bezit, mag daar nog steeds niet heen. De toelating daarvoor is pas voorzien rond 8 juni, tot consternatie van veel kustburgemeesters.

