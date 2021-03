Regering drijft sneltests in bedrijven op

Bedrijven kunnen vanaf woensdag preventief een sneltest afnemen bij hun personeel. Dat kon tot nu alleen bij een uitbraak.

Het Overlegcomité kondigde vrijdag aan dat meer getest zou worden in de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft richtlijnen klaar voor het gebruik van de sneltesten in bedrijven.

Vooralsnog kon dat alleen in bedrijven waar meerdere mensen met het coronavirus besmet raakten. Vanaf woensdag kan dat ook preventief gebeuren. Met de goedkeuring van een arbeidsgeneesheer kunnen bedrijven en openbare diensten als scholen of de brandweer bij hun personeel op de werkvloer een sneltest afnemen. Onder bepaalde voorwaarden mag dat zelfs meermaals per week. De rekening van de sneltests is voor de werkgever.

De sneltests zijn een aanvullende maatregel die de veiligheidsregels op het werk zeker niet vervangt. Hoge Raad voor Preventie en Bescherming

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming, die een advies erover uitwerkten, benadrukken dat het om een aanvullende maatregel gaat die de veiligheidsregels op de werkvloer zeker niet vervangt. De tests zijn evenmin een reden om niet meer te telewerken en werknemers hebben het recht de wisser in de neus te weigeren.

De arbeidsarts zal vooral sneltests goedkeuren in bedrijven waar er nauwer contact is en waar telewerk onmogelijk is. De focus ligt op de provincies Henegouwen, Namen, Brussel en Oost-Vlaanderen, omdat de besmettingen daar het snelst toenemen.

Bij een schending van de coronamaatregels op de werkvloer kan de sociale inspectie werkgevers verplichten sneltests te voorzien, stellen de sociale partners. Ze vragen ook dat werkgevers en werknemers van kleinere ondernemingen, zoals kappers of winkels, zich gratis kunnen laten testen bij een testcentrum of een apotheker.